Fernando Salino: “La modificación de Zonas Frías implica un tarifazo demoledor”

Fernando Salino, senador nacional por San Luis (Justicia Social Federal), brindó un fuerte análisis en diálogo con El Diario de la República. Con un tono serio que expuso la gravedad de la situación, dio detalles contundentes sobre la modificación del Régimen de Zonas Frías.

En primer lugar, graficó que el escenario ya era complejo desde 2023, cuando se registró un fuertísimo desfasaje entre el incremento de las tarifas del gas —independientemente de Zonas Frías— y la evolución de los salarios. Es decir, ya en ese momento la gente sufría las consecuencias del ajuste.

Sin embargo, advirtió que ahora, con la reciente modificación, unos 92.000 usuarios de la provincia se verán afectados por un tarifazo que implicará subas de hasta el 55%. Si se traslada a cantidad de personas, se contabilizan alrededor de 300.000 puntanos damnificados por la medida, lo que representa cerca del 60% de la población.

La historia hará su parte

“En su momento hubo posiciones. Alejandro Cacace estuvo a favor cuando fue diputado; hoy toma otra posición desde la Secretaría de Desregulación”, apuntó. Al mismo tiempo, afirmó que el Gobierno provincial mantuvo una postura en consonancia con el oficialismo nacional. De hecho, indicó que los legisladores que responden a la columna vertebral del Gobernador fueron quienes avalaron la medida.

“La gente tiene que mirar a los legisladores, ver qué votaron, quién apoyó la ley y quién no. Se vive un momento único: siempre hubo sectores de la derecha con estas ideas, pero que consigan el apoyo de gobernadores cuyos propios comprovincianos resultarán perjudicados es algo que no se ha visto en la historia”, aseveró.

Beneficio empresarial, pueblo afectado

Salino explicó que la cuestión tarifaria del gas plantea un problema energético y señaló que el Gobierno nacional busca saldar “deudas” con las empresas —concepto que él cuestiona—. En esa presunta devolución a las compañías es donde se ajustará precisamente a los consumidores.

“Hay regiones como la Patagonia, Malargüe y la Puna donde, aunque se mantenga el beneficio, igual verán incrementos. Se trata de un tarifazo demoledor”, lamentó.

Un abordaje express

El tratamiento del proyecto sobre Zonas Frías en el Congreso fue muy rápido. El espacio político de Salino decidió no dar quórum para no convalidar ciertas situaciones que se habían presentado. La postura estaba clara y se había compartido con legisladores de distintos espacios.

Sin embargo, el oficialismo logró reunir el número necesario y sancionar la ley. Para Salino, se trata de una normativa que favorece a las empresas de distribución y transporte de gas mientras perjudica de lleno a los usuarios.

“Teníamos la postura del Concejo Deliberante de Villa Mercedes, del Concejo Deliberante de San Luis, del Senado provincial y manifestaciones de todo tipo, pero no fueron suficientes para torcer la voluntad mayoritaria que convirtió la iniciativa en ley”, aseguró.