Murió Carlos Rinke, uno de los heroicos pilotos de la Gesta de Malvinas

“De los testimonios del conflicto bélico de 1982, hay una foto icónica tomada por un marinero inglés. En esa imagen se ve a los cazas A4 B Skyhawk piloteados por Carlos Rinke y Pablo Marcos Carballo a 5 metros arriba de las olas avanzando sobre un navío inglés. La foto es tremenda y muestra el acto de heroísmo de estos dos halcones en la Guerra de Malvinas”.

Este recuerdo y relato corresponde a un vecino de Villa Mercedes que este jueves se tomó el trabajo de replicar la penosa noticia de la muerte del “Flaco” Rinke, que fue uno de los temerarios pilotos protagonistas de arriesgados ataques contra la flota inglesa y que se convirtió en leyenda.

El diario Norte, en base a un informe especial preparado por Infobae, precisó que el excombatiente atravesaba un delicado estado de salud y esperaba un trasplante de médula ósea.

El “Numeral de Hierro” como la familia de la Fuerza Aérea recuerda a Rinke integró el Grupo 5 de Caza de la Fuerza Aérea Argentina. “Tenía apenas 26 años cuando comenzó la guerra y pilotaba un cazabombardero Douglas A-4B Skyhawk desde la base de Río Gallegos. Su actuación incluyó operaciones sobre el estrecho de San Carlos y Bahía Agradable, dos escenarios decisivos del enfrentamiento”.

En Villa Mercedes, donde hay un sentimiento muy especial con la V Brigada Aérea y las hazañas de sus pilotos durante la Guerra de Malvinas, el fallecimiento de Rinke causó una profunda consternación y tristeza.

Al repasar la trayectoria de Rinke se recordó que su bautismo de fuego fue el 1 de mayo de 1982, durante las primeras operaciones aéreas argentinas del conflicto. Luego participó en misiones los días 21, 23, 25 y 27 de mayo, además del ataque del 8 de junio. En cada salida debía volar a muy baja altura para reducir las posibilidades de detección por los radares enemigos.

“Una de sus experiencias más difíciles ocurrió el 23 de mayo, cuando integró una escuadrilla que atacó a la fragata británica HMS Antelope. Durante la operación, el teniente Luciano Guadagnini recibió fuego enemigo y su avión terminó impactando contra el mástil del buque. El piloto argentino murió y la embarcación británica se hundió al día siguiente, después de que explotara una bomba durante las tareas de desactivación”, rememoró el diario Norte.

Fuente: Diario Norte e Infobae