“No tienen un alma común”: la crítica de Alberto a la coalición de Poggi

Alberto Rodríguez Saá apuntó contra la estructura política que sostiene a Claudio Poggi y la describió como una coalición unida por el reparto de espacios de poder. “No tienen un alma común”, afirmó al cuestionar la existencia de un propósito compartido entre sus integrantes.

Su análisis comenzó por la construcción política del gobernador. Sostuvo que Poggi aprovechó los años posteriores a su primer mandato para consolidar un espacio enfrentado con sus antiguos aliados y convertirse en una figura capaz de reunir a sectores de la oposición.

Desde esa lectura, presentó al actual oficialismo como una suma de fuerzas con intereses propios. Mencionó al radicalismo y a otros sectores políticos, y atribuyó participación en el gobierno a actores vinculados con la Universidad Nacional de San Luis.

“Vos tenés esto, vos tenés aquello”, resumió para describir el funcionamiento que adjudica a la coalición. Su cuestionamiento estuvo dirigido a la distribución de cargos y áreas de gestión sin una orientación común que, a su criterio, les dé sentido. También sugirió que dentro de ese armado existen dirigentes que esperan una modificación del escenario antes de tomar distancia.

La crítica estuvo acompañada por una pregunta que atravesó buena parte de la entrevista: “¿Para qué vas a gobernar?”. Rodríguez Saá contrapuso la búsqueda de cargos y reconocimientos personales con la obligación de cumplir los objetivos de una causa política.

En ese punto introdujo su distinción entre legitimidad y gobernabilidad. Sostuvo que el respaldo electoral se conserva con el cumplimiento de las promesas y que, cuando ese vínculo se deteriora, los gobiernos buscan acuerdos para sostenerse.

La definición le permitió conectar su crítica al armado oficialista con los resultados de gestión que le atribuye. Cuestionó el estado de la infraestructura, la situación salarial y la falta de nuevas realizaciones, al tiempo que reivindicó obras de sus administraciones.

Su argumento colocó bajo discusión la finalidad de la alianza gobernante. Para Alberto, el problema de la coalición de Poggi es que el reparto de poder no alcanza para construir un programa ni para responder a las necesidades de la provincia.