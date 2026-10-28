El conmovedor relato de la madre de la alumna golpeada en Merlo: "No es un hecho aislado"

"Los chicos están pidiendo ayuda y necesitan que alguien los escuche". Con esa frase, Edith, mamá de una alumna del Centro Educativo Nº 27 Gobernador Santiago Besso, resumió el clima que se vive en Villa de Merlo tras la agresión que sufrió su hija el domingo por la tarde en Plaza Sobremonte.

El testimonio fue brindado el miércoles a la mañana en FM Cóndor. Según relató, todo comenzó el sábado, cuando su hija le mostró angustiada videos que circulaban en redes. "Me mostró un video que le habían puesto en el canal de esas nenas con unas canciones feas, zarpadas y mi hija lloraba. El otro video que también hicieron el domingo fue el que decía que si tengo una perra le iban a poner el nombre de mi hija", contó. De acuerdo a su relato, eran posteos con canciones y burlas dirigidas a su hija.

El domingo, la adolescente le pidió permiso para ir a tomar una gaseosa al centro con sus compañeros, como lo hace habitualmente. Edith la dejó en la plaza a las 17. Cerca de las 18.30 recibió un mensaje de uno de los chicos que estaba con ella: "Le están pegando a tu hija y son más de 30". "Salí desesperada. Cuando llegué, mi hija estaba con una policía y una señora al lado", relató.

Según el relato de la madre, el grupo se acercó a hablarle y luego la atacó. "Mi hija no tiene celular que funcione, no me pudo llamar. Le empezaron a pegar. Una señora la defendió, porque ni siquiera los chicos que estaban con ella la defendieron, porque tenían miedo", afirmó.

Edith aseguró que, mientras su hija estaba en el piso, la madre de una de las agresoras gritaba acusándola de hacer bullying y de tener denuncias."Yo nunca tuve un llamado de la directora. Fui y pregunté y me dijeron que mi hija no tiene ninguna acta, ninguna denuncia. Mi hija no tiene ninguna denuncia en la comisaría. La primera denuncia que hizo fue ahora, que fue golpeada", sostuvo.

Tras la agresión, la adolescente fue asistida en el hospital. "Terminó con ataque de nervios. La ingresaron para calmarla, estaba muy alterada. Tiene dolor de cuello, de cabeza, está inflamada. No come, vomita, no duerme", dijo su madre.

Según explicó, su hija es paciente con antecedentes cardiológicos y psicológicos por una situación de bullying que sufrió de pequeña en otra escuela, motivo por el cual había sido cambiada de institución.

La causa quedó radicada en la Comisaría de Villa de Merlo con intervención del Juzgado con asiento en Concarán, por tratarse de menores. Edith dijo que ya realizó la denuncia y que espera ser citada. "Hay videos de ese momento. Me dijeron que del juzgado de Concarán van a pedir las cámaras de alrededor. Lo disfrutan como trofeo", afirmó.

Además, aseguró que una de las familias involucradas habría enviado un audio reconociendo haber mandado a agredirla, y que ningún padre de las agresoras se comunicó para pedir disculpas.

Sobre la sentada en la puerta de la escuela la mujer aclaró que no fue organizada por ella sino por los chicos "que están pidiendo ayuda". La alumna no asisite al colegio porque tiene miedo y las agresoras sí asisten.

Según relató, los estudiantes manifestaron que no se trata de un hecho aislado. "Mi hija fue como la gota que rebalsó el vaso. Los chicos están cansados de todo lo que vienen pasando. Hay un grado de violencia total".

La madre indicó que este martes la escuela informó la suspensión de cuatro alumnas, aunque según lo que le comunicaron, las involucradas serían seis. "Hay chicas de gran corazón en el Santiago Besso. No son solo compañeros de mi hija, están los de tercero, los egresados, toda la parte de arte. Hay que ver cómo se moviliza todo esto para ayudarnos, porque no pueden seguir viviendo nuestros jóvenes en violencia", cerró.

Mientras la Justicia de Concarán avanza en la recolección de pruebas y la comunidad educativa del Besso reclama un espacio de diálogo, Edith espera que su hija pueda retomar su tratamiento psicológico y volver a clases sin miedo.