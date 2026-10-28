Alumnos del Santiago Besso protestaron en la calle por la agresión a una compañera

Estudiantes del Centro Educativo Nº 27 Gobernador Santiago Besso, de Villa de Merlo, realizaron una sentada pacífica y colocaron carteles de repudio en la puerta del colegio.

La medida fue para reclamar por la agresión que sufrió una compañera el domingo en Plaza Sobremonte, según informaron los propios alumnos.

De acuerdo a lo que expresaron a través de su noticiero escolar "El Buenas Besso", los jóvenes salieron a la puerta de la escuela, se sentaron frente al establecimiento y colgaron carteles de repudio. Piden que lo ocurrido no quede en la nada.

"Estamos viviendo muchas situaciones de violencia que la dirección general está negando e ignorando", afirmaron los alumnos en un diálogo con El Diario de la República.

El hecho ocurrido el domingo en Plaza Sobremonte, frente a la municipalidad merlina, movilizó a toda la comunidad educativa y motivó la protesta en el colegio.

Por el momento no hay un comunicado oficial de la dirección del Centro Educativo.

La protesta se desarrolló de forma pacífica. Los estudiantes piden la intervención de quienes corresponda para prevenir nuevos episodios y la apertura de un espacio de diálogo sobre la convivencia.