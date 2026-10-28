En Quines, una chica de 16 años apuñaló a una mujer de 34

La población de Quines otra vez está conmocionada por un hecho policial. Esta vez los protagonistas son una chica de 16 años y una mujer de 34. La menor confesó en la Comisaría N° 15 del pueblo que apuñaló a la otra mujer en legítima defensa.

De acuerdo a la información que difundió el medio “Norte Puntano”, el incidente ocurrió en la madrugada de este miércoles y como consecuencia de la gravedad de la herida, la paciente fue trasladada desde el hospital local al Hospital Central “Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Luis.

El informe policial indica que el personal de la citada seccional fue alertado alrededor de las 00:15, del ingreso de la apuñalada al nosocomio quinense y poco después, la adolescente de 16 años se presentó en la dependencia policial acompañada por su madre y adujo que había mantenido una pelea con la mujer de 34 años.



La menor le detalló a los efectivos que la mujer acudió a su domicilio y comenzó a golpearla con un palo y que al defenderse, tomó un cuchillo y la hirió.



Tras su declaración, la joven fue trasladada al hospital local para ser examinada por un médico. Por su parte, la mujer apuñalada “se encuentra consciente y alojada en el área de terapia intermedia”.



El sumario fue caratulado “Averiguación lesiones con arma blanca” e interviene la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF). La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial, dirigida por Linda Maluf