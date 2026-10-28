Está en situación de calle con su hijo, es madre soltera y pide ayuda

La crisis impacta muy fuerte en San Luis. El caso de Graciela, es uno de tantos que sufren los embates del ajuste. Imagen ilustrativa. Foto: internet.

La historia de Graciela Gatica (51 años) es una de tantas heridas que se encuentran en las calles de San Luis. Un paisaje que lamentablemente se ha vuelto moneda corriente: familias enteras deambulando de un lado al otro, teniendo al cielo como su techo y la calle como su hogar. Graciela tiene un hijo adolescente y quedaron sin hogar en medio de un terrible contexto socioeconómico. Pide ayuda.

“Estoy por la zona de la ruta 147, en el barrio Juan Gilberto Funes, a tres cuadras de la avenida Justo Daract. Me vine anoche (por el martes) para esta parte. Estoy pasando una situación mala con mi nene. Necesito trabajo. No tengo ayuda de nadie. Necesito ser escuchada”, dijo con un nudo en la garganta que reflejó la tristeza de sentirse invisibilizada.

“Soy mamá sola, mi hijo Santino Uriel tiene 14 años, estamos los dos en la calle. Me he ofrecido para cuidar enfermos, para limpiar, para cualquier tarea, hago lo que sea, lo que no sé hacer lo aprendo. Trabajo por hora, como sea para salir adelante”, explicó.

Por lo pronto, a Graciela le urge conseguir un techo. Necesita alquilar una pieza. Aclaró que puede pagar hasta $130 mil, que es el tope máximo que le permite su asignación, que es el único ingreso que tiene.

Quienes deseen colaborar o ayudar a Graciela de alguna manera, pueden comunicarse al 2665-012525. Solo recibe llamadas o mensajes por WhatsApp debido a problemas técnicos con su teléfono.