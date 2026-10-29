Giraudo se desbocó contra Alberto, pero le refrescaron la memoria

Luis Giraudo quiso cerrar una puerta a los gritos y terminó dejando la reunión a la vista. El secretario de Personas con Discapacidad de Claudio Poggi reconoció que mantuvo un encuentro con Alberto Rodríguez Saá, pero salió a descalificarlo cuando trascendieron las conversaciones. Una manera ruidosa de explicar una visita.

El problema apareció cuando habló otro de los comensales. Juan Martín Divizia, presidente del bloque justicialista del Concejo capitalino, aseguró haber participado de la charla y le dedicó una frase poco amable para cualquier intento de aclaración: “Luis, no mientas más, que yo estuve en esa reunión y varios más también”.

Las versiones chocan. Giraudo sostuvo que Alberto lo buscó para ofrecerle una candidatura por el PJ. Rodríguez Saá había relatado que cualquier entendimiento requería primero abandonar el gobierno de Poggi. Divizia, por su parte, lo acusó de querer modificar después lo conversado. La sobremesa resultó bastante menos tranquila que el encuentro.

El ruido tiene destinatario dentro del oficialismo. Mientras Poggi mantiene su acuerdo con Maximiliano Frontera, Giraudo busca construir una alternativa en Villa Mercedes. Sentarse con Alberto puede abrir una conversación; explicar esa conversación desde un cargo del gabinete exige bastante más equilibrio.

Por eso, tanta vehemencia admite una lectura: cada descalificación al exgobernador también puede funcionar como una declaración de fidelidad al actual. El inconveniente es que levantar la voz no resuelve las diferencias entre los relatos.

En política, las reuniones tienen esa costumbre desagradable: los demás también se acuerdan.