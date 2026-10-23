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El dilema

Álvarez Pinto, entre el calorcito del cargo y las llamas de Merlo

El intento de endeudar al municipio por $1.900 millones terminó por exponer una interna que Juan Manuel Álvarez Pinto tendrá que atender.

Por redacción
| 23 de octubre de 2026

“Cuando el gato no está, los ratones bailan”, dice el refrán. En Merlo, la danza perdió el compás: Leonardo Rodríguez, intendente interino, llevó al Concejo una iniciativa para cubrir el rojo de las cuentas municipales y terminó con una derrota política. 
 

 

No fue apenas que faltó la mayoría especial para comprometer las finanzas comunales a futuro. El oficialismo perdió la votación: cinco a cuatro fue el rechazo a las tres ordenanzas. Antes de conseguir plata, la conducción municipal tendrá que conseguir algo más elemental: ordenar a los propios.

 

 

El desenlace ya se anticipaba un día antes de la sesión. Una fuente cercana al municipio describía una interna que incluía la circulación de una foto del secretario de Hacienda en Colombia, mientras el endeudamiento se encaminaba al recinto. Según esa versión, hasta las imágenes de viaje encontraron su lugar en la disputa doméstica.

 

 

Para Álvarez Pinto, el problema tiene domicilio conocido. Puede disfrutar de la temperatura agradable del gabinete provincial, pero las llamas de la interna merlina empiezan a reclamar su presencia. La distancia con el municipio podrá medirse en kilómetros; el costo político, difícilmente.

 

 

Rodríguez perdió la votación. Álvarez Pinto tendrá que decidir cuánto está dispuesto a perder antes de volver.

 

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