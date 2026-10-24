Llega la ExpoUsados de Toyota Alianz: más de 80 vehículos y precios promocionales

La ExpoUsados de Toyota Alianz y una propuesta imperdible. Foto: gentileza.

Hay decisiones que se piensan mucho y se toman en el momento justo. Cambiar de auto es una de ellas, y la ExpoUsados de Toyota Alianz llega para que ese momento sea ahora: más de 80 vehículos multimarca de diversos segmentos, a precios promocionales, reunidos en un solo lugar durante tres jornadas, el viernes 30 y sábado 31 de octubre, y el domingo 1 de noviembre, de 9 a 19 h.

Hatchback, sedán, SUV y pick-ups: hay opciones para quienes buscan su primer vehículo, para quienes quieren renovar el que tienen y para quienes necesitan sumar un segundo auto a la familia. Y mientras se recorre, se compara y se elige, la feria suma una razón más para volver: un sorteo por día, que se realizará al cierre de cada jornada entre quienes asistieron. Los ganadores se darán a conocer a través de las redes sociales de Expousados: instagram.com/expousados y facebook.com/expousado.

Tu usado, valuado en el momento

Quienes quieran entregar su vehículo podrán peritarlo en la feria, conocer su valor sin demoras y avanzar con la operación en el mismo lugar.

Dos formas de aprovechar la oferta

Quienes compren durante la ExpoUsados podrán elegir entre las siguientes promociones, que no son acumulables:

- Gastos de transferencia 100% bonificados, o

- Financiación con tasa desde 9.9% TNA.*

“Sabemos que comprar un auto es una decisión importante, por eso armamos una feria donde se puede recorrer, comparar y resolver todo en el mismo lugar: ver las unidades, peritar el usado y definir la forma de pago. Los esperamos durante los tres días para que encuentren el vehículo que están buscando”, afirmó Cristian Fernández, Gerente Comercial de Toyota Alianz y ExpoUsados.

Datos para agendar

Evento: Feria de vehículos usados ExpoUsados Toyota Alianz

Fechas: viernes 30 y sábado 31 de octubre, y domingo 1 de noviembre

Horario: de 9 a 19 h

Lugar: ExpoUsados de Toyota Alianz, Ruta 20 km 4.5, San Luis

Oferta: más de 80 vehículos multimarca a precios promocionales

Beneficios: gastos de transferencia 100% bonificados o tasa desde 9.9% TNA* (no acumulables)

Servicio extra: peritaje de tu vehículo en el momento