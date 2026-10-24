“Esto nos duele mucho”: el malestar de vecinos olvidados entre la pobreza y la basura

La basura se acumula. Los vecinos hacen lo que pueden para limpiar. Foto: gentileza.

Hay un San Luis, como tantos otros sectores, absolutamente olvidado. Un San Luis donde la pobreza duele, pero lastima más el olvido. Hay un San Luis donde no llegan los servicios más elementales, y donde tampoco llega la escucha ni la empatía de las autoridades. Hay un San Luis hundido en medio de la indiferencia y el individualismo estatal.

En ese sentido, hay una problemática muy fuerte en la zona de La Patrona, Villa 31 y el barrio República. Ranchos de nailon y madera sufren las lluvias; los muebles y la ropa se mojan; el frío lastima el corazón y la comida es un lujo que llega muy espaciado. Y, como si fuera poco, la inacción de la Municipalidad los somete a un contexto tremendo, con un cúmulo de basura enorme que nadie se encarga de limpiar, a excepción de los propios vecinos, quienes subsisten con espíritu comunitario, aliviando el dolor entre todos.

Con las lluvias, la vida se complica en los "ranchitos". La gente necesita ayuda. Foto: gentileza.

A las orillas de la Autopista Pescadores, los desechos se acumulan en desproporcionadas cantidades, lo que da no solo un mal aspecto a la ciudad, sino que genera focos infecciosos que ponen en riesgo a los vecinos, aunque a nadie parece importarle.

Los vecinos, entre el olvido y la basura. Foto: gentileza.

“Yo he limpiado con ayuda de la gente, pero queda mucha basura. Hay niños buscando entre los desperdicios, genera mucha tristeza todo esto. Las personas necesitan frazadas, abrigos. Hace mucho frío y no vemos a nadie caminando por la calle, estamos olvidados”, lamentó David Szulak en diálogo con El Diario.

Quienes deseen colaborar de alguna manera con la barriada pueden acercarse a la manzana 604. Necesitan fundamentalmente colchones y frazadas, pero todo lo que se pueda aportar suma.

Los vecinos limpian como pueden, pero necesitan ayuda de las autoridades. Foto: gentileza.

“Pedimos ser escuchados, no queremos estar en el olvido. Esto duele mucho. Donde hay un ranchito, hay una necesidad, una familia en el olvido”, concluyó.