Gimnasia La Plata ganó y es puntero; Platense complicó al "Lobo" mendocino

Gimnasia de La Plata le ganó 2 a 0 a Sarmiento de Junín en el "Bosque" por la fecha 14 del Torneo Clausura y llegó a la cima de la Zona B, donde acumula 25 puntos al igual que Rosario Central y Argentinos Juniors, aunque tiene un partido más.

Los goles del partido los hicieron Ignacio Fernández, a los 13 minutos del primer tiempo, y Franco Torres, a los 29 de la segunda mitad. En tanto, el VAR anuló un gol de Lucas Janson, también para Gimnasia, por una falta en el inicio de la jugada.

Además de quedar en lo más alto de la Zona B, hasta que jueguen el "Canalla" y el "Bicho", Gimnasia llegó a los 51 puntos en la tabla anual, en la que se ubica sexto pero a solo 3 unidades de los líderes Boca y Argentinos (tienen 54 cada uno).

Por su parte, Sarmiento quedó quinto en la zona de clasificación a los playoff, con 21 puntos. Si se dan algunos resultados en esta fecha, podría quedar momentaneamente afuera de los mejores ocho.

El próximo partido, Gimnasia visitará al descendido Estudiantes de Río Cuarto el viernes 30 de octubre desde las 19:00. Por su parte, el elenco de Junín recibirá a Rosario Central el mismo día pero a las 21:15.

Platense complicó al "Lobo" mendocino

"El Calamar", que ya no juega por nada, complicó a Gimnasia de Mendoza al vencerlo agónicamente por 2-1, como visitante, en un partido correspondiente a la décimocuarta fecha del Torneo Clausura de fútbol, jugado esta tarde en el estadio Víctor Legrotaglie de esta ciudad.

El conjunto mendocino se puso en ventaja con un gol de Agustín Módica, a los 10 minutos del primer tiempo, pero Platense dio vuelta el marcador en el tramo final del cotejo, gracias a los tantos de Juan Gauto, a los 35 minutos del complemento, y de Bruno Sepúlveda en tiempo de descuento.

La derrota le puso suspenso a la clasificación de Gimnasia para los play off, ya que si bien todavía está dentro de los ocho, todavía no aseguró su lugar en la Zona A, cuando faltan dos jornadas para terminar con la fase regular. Platense, por su parte, sumó tres puntos que lo sacaron del fondo y nada más.

El equipo mendocino, que perdió su invicto como local, pasó a ganar con un gol de Módica, en apenas 10 minutos de juego, y parecía encaminarse a una victoria sin mayores sobresaltos, pero poco a poco se fue diluyendo y sufrió por sus propios errores en defensa, ante un rival que solo buscaba inquietar de contragolpe.

De todas formas, Platense se adelantó en la segunda parte, pero dejó espacios que Gimnasia no supo aprovechar; de hecho, el conjunto local generó tres situaciones pero no pudo concretar, y más tarde sufriría en su propio arco.

La salida, por lesión, de Módica complicó a Gimnasia, y Platense se animó en el tramo final hasta que alcanzó la igualdad con un gol de Gauto, y cuando se jugasba tiempo de descuento anotó Sepúlveda, tras un tiro de esquina, para darle una victoria impensada al visitante.

En la próxima fecha Platense será anfitrión de Central Córdoba, mientras que Gimnsia de Mendoza visitará a Lanús.