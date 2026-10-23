Fue condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su hija

Una condena a 11 años de prisión recibió por parte de la Justicia un hombre que violó durante varios años a su hija, a la que llegó a ofrecerle dinero para que callara los vejámenes. El horrendo caso se ventiló en un juicio oral que terminó con la pena y que tuvo momentos de alta tensión.

Sin dudas, los más duros fueron protagonizados por el hermano y la madre de la víctimas, quienes relataron las atrocidades y tuvieron que revivir los momentos vividos años atrás. La Fiscalía de Género se valió de ellos para solicitar 15 años de cárcel.

Fue Antonella Córdoba la funcionaria encargada de llevar adelante la acusación de los delitos que fueron cometidos “en un contexto de convivencia y autoridad paterna”. El hombre abusaba de su hija adolescente cuando se quedaban solos en su casa o cuando los otros integrantes de la familia dormían.

La situación se conoció cuando la víctima le contó lo que pasaba a su familia y su hermano lo comunicó en la escuela, lo que abrió la investigación.

Córdoba fue clara respecto a la posición de la madre en este caso en particular y dijo que era necesario evitar que la responsabilidad por los abusos recaiga sobre la mujer, quien también era víctima de la violencia impulsada por el acusado.

Por su parte, el abogado defensor Alejandro Miranda sostuvo que la acusación no contaba con elementos probatorios suficientes para acreditar los hechos y señaló presuntas contradicciones entre las declaraciones de la adolescente, su hermano y su madre, especialmente en relación con las fechas, las edades y las circunstancias en las que habrían ocurrido los episodios denunciados.

También cuestionó las conclusiones de las pruebas médicas, hizo referencia a la ausencia de lesiones físicas y objetó el valor probatorio de algunos testimonios incorporados durante el debate.