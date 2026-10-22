La sonrisa más esperada: Samuel ya tiene su casquito producto de una gran movida solidaria

La imagen que todos esperábamos llegó. Samuel, el bebé de 6 meses de Villa Mercedes, sonríe con su casquito ortopédico blanco y celeste puesto. y esa sonrisa es gracias a la solidaridad muchos puntanos.

Hace apenas unas semanas la historia era otra. Su mamá, Fernanda Gaitán, contaba con angustia que a su hijo le habían diagnosticado plagiocefalia severa y que necesitaba con urgencia una ortesis craneal hecha a medida. El costo: casi cinco millones de pesos, una cifra imposible para la familia. y el tiempo apremiaba, porque la ventana ideal para este tratamiento es entre los 4 y 12 meses de vida.

Fernanda no bajó los brazos. Con la solidaridad de los puntanos, rifas, bingos y una cadena de amor que no paró de crecer, salió a pedir ayuda.

Y el pueblo respondió como siempre responde: con el corazón en la mano. Cada persona que compartió la publicación en WhatsApp, que donó, aunque sea mil o dos mil pesos, que compró una rifa, que se acercó a comprar un numerito en Villa Mercedes, que mandó un mensaje de aliento a Fernanda, fue parte de este milagro. Nadie hizo poco. Todo sumó.

Gracias a esa solidaridad, lo que parecía imposible es una realidad. La palabra de Fernanda, llena de emoción:

"Hoy es un día que vamos a guardar para siempre en nuestro corazón. estamos muy felices porque finalmente llegó el casquito de samuel. Parecía imposible, hubo momentos de mucha preocupación y no sabíamos cómo íbamos a lograrlo, pero gracias a dios y a cada una de las personas que nos ayudaron, hoy podemos decir que lo conseguimos. no tenemos palabras para agradecer tanto cariño y apoyo que recibimos.

Ahora comienza una nueva etapa para Samuel, con mucha esperanza y fe. el tratamiento dura como mínimo 4 meses, aunque el tiempo depende de cómo vaya evolucionando cada niño.

“Comenzamos de a poquito, ya que es su primer día: tiene que usar el casco una hora y descansar una hora. Mañana serán dos horas con el casco y una de descanso; el tercer día, cuatro horas y una de descanso; y el cuarto día, ocho horas con una de descanso. al quinto día, si todo marcha según las indicaciones, Samuel ya estará preparado para llevar la ortesis 23 horas al día hasta finalizar el tratamiento”, cuenta Fernanda.

Hoy Samuel empezó. de a poquito, con paciencia, con amor. una hora con el casco, una hora de descanso. mañana un poco más. hasta llegar a las 23 horas diarias que necesita para corregir su cabecita.

Es un camino largo, de al menos cuatro meses, pero los hechos hablan: ya no está solo, lo acompaña el pueblo de San Luis.