Consejo de la Magistratura: la Lista 4 triunfó en San Luis Capital

En el marco de las elecciones para renovar a los cuatro representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, los profesionales del derecho de San Luis acudieron a las urnas en una jornada donde la Lista 4, "Abogacía Unida y Dignidad Profesional", logró imponerse como la fuerza más votada en la ciudad capital.

De acuerdo con el escrutinio de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), sobre un padrón provincial de 1.280 letrados habilitados, la votación en San Luis capital concluyó con 76 votos para la Lista 4, seguida por la Lista 3 ("Unidad en Defensa de la Abogacía") con 63 sufragios, la Lista 1 ("Abogacía Federal") con 44 votos y la Lista 2 ("Abogacía por la Libertad") con 12.

En el resto de las sedes provinciales el panorama fue dispar: en Concarán también prevaleció la Lista 4 con 3 votos (frente a 1 voto para la Lista 2, 1 para la Lista 3 y ninguno para la Lista 1), mientras que en Villa Mercedes el triunfo fue para la Lista 3 con 31 apoyos, superando a la Lista 2 (13 votos), la Lista 4 (8 votos) y la Lista 1 (5 votos).

Biglieri obtuvo la victoria nacional y la Lista 3 se quedó con dos bancas

A nivel nacional, sobre un padrón de más de 180.000 profesionales y con el 100% de las mesas escrutadas, la Lista 3 "Unidad en Defensa de la Abogacía", encabezada por Alberto Biglieri, resultó ganadora tras cosechar 11.237 votos (34%).

Este resultado le permitió adjudicarse dos de los cuatro lugares en disputa mediante el sistema D’Hondt, por lo que ingresarán al órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces tanto Biglieri como Claudia Ester Sarmiento.

El segundo puesto general fue para la Lista 4 de Itatí Demarchi Arballo, que alcanzó 10.593 votos (32%) y aseguró un escaño. La cuarta banca quedó en manos de Fernando Pablo Levene, primer candidato de la Lista 1, que reunió 8.737 votos (26,4%).

En tanto, la Lista 2, espacio alineado con La Libertad Avanza y liderado por Luis Palomino, finalizó en la cuarta posición con 2.506 sufragios (7,6%) y no obtuvo representación. De este modo, el cuerpo que administra los recursos del Poder Judicial quedará conformado con referentes provenientes de diversas corrientes de la abogacía y la política nacional para el período 2026-2030.