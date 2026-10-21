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ChangoMâs presenta un nueva “Noche de Mâs Ofertas”

Este jueves 22 de octubre de 12 a 22hs, la cadena de retail invita a sus clientes de todo el país a disfrutar de una noche llena de promociones, con oportunidades de 2x1, 3x2 y productos con hasta un 40% de descuento.

Por redacción
| Hace 4 horas

ChangoMâs, el supermercado argentino que está en todo el país, presenta una nueva edición de “La Noche de Mâs Ofertas”, una propuesta única con descuentos, promociones exclusivas, ofertas en 2x1 y 3x2 en miles de productos. Además, oportunidades de compra del 70% y 80% de descuento en la segunda unidad y opciones de hasta 40% de descuento en todas las sucursales ChangoMâs del país, los locales Mâs Go y en www.MasOnline.com.ar durante todo el día.

 

 

Este jueves 22 de octubre, las sucursales Híper ChangoMâs, ChangoMâs y Mâs Go permanecerán abiertas hasta las 22 horas con ofertas, descuentos y financiación especial -desde las 12hs. Además, todas estas oportunidades también estarán disponibles en la tienda digital www.MasOnline.com.ar desde las 8AM.

 

 

 

 

 

¿Qué encontrarás en la “La noche de Mâs Ofertas”?

 

- Opción del 80% en la segunda unidad en yogures, dulces de leche, quesos crema y galletitas y tabletas de chocolate seleccionadas.  

 

- Oportunidad de 3x2 en todas las gaseosas, vinos, espumantes y cervezas.

 

- Opción del 70% en la segunda unidad de todos los quesos y fiambres feteados, además de limpiadores, papeles higiénicos, rollos de cocina, desodorantes y jabones de tocador, entre otros.

 

- Oportunidad de un 2x1 en jabones para lavar la ropa de marca seleccionada, exclusivo para socios MâsClub. 

 

-Descuentos del 35%, 30% y 25% en más de 1.500 productos como; cafés, yerbas, arroz, pastas secas y papas fritas. También en vegetales y prefritos de pollo congelados. 

 

- Oportunidad para aprovechar hasta 40% de descuento en todos los juguetes (con el adicional de 4 cuotas sin interés) y productos para el hogar.

 

- Opción de 30% de descuento en productos de electro seleccionados como; aires acondicionados y Smart TV's. También en neumáticos y artículos de camping. 

 

- Descuento de hasta 20% en todas las bicicletas, con opción de compra en hasta 12 cuotas sin interés.

 

                                            

ChangoMâs, Mâs Go y www.MasOnline.com.ar te invitan a aprovechar de una amplia selección de productos a precios accesibles para vivir una imperdible Noche de Mâs Ofertas.

 

                                                                                       

 Adelantate a todos.

 

#LaNocheDeMâsOfertas

 

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