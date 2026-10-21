Drones, cámaras, una empleada refugiada y el recelo de dos ministros

La disputa de poder entre dos fuertes ministros del Ejecutivo provincial sumó un nuevo capítulo con un telón de corrupción y robo de elementos como fondo. Federico Trombotto, ministro de Desarrollo productivo, y Juan José Alvarez Pinto, ministro de Turismo y Cultura, se miran de reojo y se acusan mutuamente de perjudicarse por un hecho puntual con el que se aumenta el recelo.

En el Gobierno saben que ambos funcionarios tienen la espalda sucia por una serie de hechos que los salpicó en desmanejos de fondos pero lo que sucedió con una empleada del ministerio de Turismo extrañamente protegida por Álvarez reafirmó una disputa silenciosa y llamada a ser calmada entre ambos.

La apuntada es una empleada que fue funcionaria del área de Comunicación del ministerio de Turismo que por orden de Diego Masci -asesor de algo que no está muy claro en la estructura gubernamental tras el desmantelamiento de la secretaría que tenía a su cargo- fue trasladada a la secretaría de Medio Ambiente.

Pero hace un mes que a la funcionaria no la vieron más en Terrazas del Portezuelo y nadie adivinaba su suerte, hasta que la descubrieron en una oficina escondida del Muhsal, rescatada por Álvarez Pinto, que desautorizó así a Masci y a Trombotto.

La razón del castigo a la funcionaria viene de la utilización de dos drones y una cámara de última generación que compró la Secretaría de Medio Ambiente en la gestión de Federico Cacace y que cuando se hizo el traspaso al ministerio dirigido por Trombotto desaparecieron de manera misteriosa.

Cuando la funcionaria empezó a subir a sus redes videos hechos con su propia productora de manera individual con drones y cámaras de alto nivel, por fuera de la difusión oficial, los más avispados sumaron dos más dos y apuntaron sus dudas a la mujer. Los encargados de prensa del ministerio de Desarrollo empezaron a indagar, preguntaron a personas que pasaron por la amplia e ineficaz estructura de comunicación del gobierno y rastrearon los elementos, que aparecían en un expediente de compras de la ex secretaría de ambiente.

Interesados en usar los costosos elementos en la comunicación a favor de Trombotto, los encargados de prensa del ministerio empezaron a buscar la cámara y los drones, sin suerte. Hasta que de repente la magia sucedió y los elementos aparecieron.

Para entonces, la denuncia ya estaba hecha con muchas pruebas aportadas contra la atribulada filmadora y las primeras recriminaciones entre los ministros, mientras la joven acusada estaba en Merlo, donde vive y mantendría una relación amorosa con un alto funcionario municipal.

Como Alvarez Pinto tiene que cuidar la transparencia tanto de su ministerio como de la intendencia merlina –dos laborales para las que no le alcanza el tiempo-, hizo rodar el rumor de que había echado a la acusada, pero en realidad la escondió en la oscura oficina, con el ruego y la orden a los que conocen el hecho que no salga de ese círculo. Pero para descubrirlo es solo cuestión de mirar los expedientes.