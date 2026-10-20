Potrero: cabañeros cuestionan un cobro de $570 mil por semestre para mantener sus carteles

Las pegatinas colocadas sobre carteles de alojamientos turísticos en Potrero de los Funes encendieron el reclamo de cabañeros, que comenzaron a consultar qué debían hacer para mantener sus anuncios. Según relató uno de los prestadores, la regularización ante Vialidad Provincial incluiría un pago de $570.000 por cartel y por semestre, un informe técnico de un ingeniero y un seguro contra terceros.

El comerciante contó que este martes se detuvo a conversar con un trabajador que colocaba las pegatinas rojas. De acuerdo con lo que le explicaron, los propietarios tendrían tres meses para regularizar la situación. Sin embargo, aclaró que, en su caso, no recibió una intimación por otra vía: “No hemos sido intimados, sino solamente con esa faja”.

Para los prestadores, la medida llega en un momento de dificultades para sostener la actividad. El mismo cabañero consideró que las exigencias están fuera de la realidad económica del sector y cuestionó la falta de acompañamiento provincial. “Encima que tenemos esta crisis”, expresó, les ponen “palos en la rueda” a quienes buscan atraer a los visitantes que llegan a San Luis.

También reclamó por el mantenimiento del circuito y por la falta de medidas de apoyo al turismo. En ese contexto, sostuvo que afrontar nuevos gastos para conservar los carteles complica una herramienta que utilizan para dar a conocer sus alojamientos.

Desde Cabañas Lito, su propietario relató que el anuncio de su establecimiento lleva entre veinte y veintiún años en el lugar y que nunca antes le habían formulado una observación. Según explicó, contiene el nombre del complejo y un teléfono de contacto para que los turistas puedan consultar al llegar a la localidad.

“Ni la municipalidad ni un ente de gobierno”, señaló sobre la ausencia de cuestionamientos anteriores. Aunque manifestó que retiraría el cartel si se lo exigieran, defendió su utilidad para orientar a los visitantes y facilitar la búsqueda de alojamiento.

El dueño de Cabañas Lito también describió un cambio en las estadías: aseguró que actualmente recibe huéspedes que permanecen uno o dos días, algunos de paso hacia Mendoza o San Juan, mientras que antes las reservas se extendían por más jornadas. “Encima que no se alquila nada”, lamentó al cuestionar las restricciones sobre la publicidad.

Los testimonios reúnen dos preocupaciones: el costo que les demandaría regularizar los anuncios y la pérdida de visibilidad si deben retirarlos. Para los cabañeros consultados, ambas posibilidades suman dificultades a una actividad que, según describen, ya trabaja con pocas reservas.