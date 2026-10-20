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Otra vez el fuego

Un incendio en el filo de Merlo mantiene en alerta a bomberos de San Luis y Córdoba

El Ministerio reportó el foco durante la noche del lunes. Según la versión oficial, el difícil acceso demanda unas tres horas de caminata.

Por redacción
| Hace 6 horas

Un frente de fuego en el filo de Villa de Merlo iniciado pasadas las 19 del lunes 19 de octubre mantiene alerta a un grupo de rescatistas con un monitoreo de la situación y contacto con bomberos voluntarios de la zona y de Córdoba.

 

 

La versión oficial sostiene que, de acuerdo con las primeras observaciones, el frente habría disminuido, posiblemente por la humedad en la zona alta. El parte del Ministerio de Seguridad no confirmó que el fuego estuviera extinguido ni precisó su extensión.

 

 

Respecto de una eventual intervención terrestre, la cartera indicó que, si el foco persistía, se preveía enviar personal de Infantería. Según explicó, las dificultades de acceso, incluso para vehículos, obligarían a realizar un recorrido de aproximadamente tres horas a pie.

 

 

Seguridad también anunció que esperaba las primeras horas de luz para evaluar con mayor precisión la evolución del incendio e intentar un sobrevuelo, si las condiciones meteorológicas lo permitían. Al momento del comunicado, el Ministerio señaló que desconocía la causa del fuego, aunque durante la tarde del lunes un periodista mencionó que había caído una avioneta.

 

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