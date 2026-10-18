La Justicia Federal rechazó un pedido de Identidad Radical a una semana de la interna

A una semana de las elecciones internas de la Unión Cívica Radical de San Luis, previstas para el domingo 25 de octubre, la disputa partidaria sumó una nueva resolución judicial. El Juzgado Federal con competencia electoral rechazó el pedido de la Lista 10, Identidad Radical, para que remitiera su expediente a la Cámara Nacional Electoral.

La resolución del 16 de octubre, dictada por el juez Juan Esteban Maqueda y con firma del secretario electoral Jorge Antonio Suárez Ortiz, respondió a una presentación de los apoderados Edgardo Néstor Peñalva y Ramiro Moisés Derra. Ambos habían comunicado la interposición de un recurso de queja por apelación denegada y solicitado el envío inmediato de las actuaciones al tribunal superior.

El juzgado sostuvo que esa vía no corresponde: la queja debe ser presentada por los propios recurrentes directamente ante la Cámara Nacional Electoral. Para fundamentarlo, citó el artículo 282 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el artículo 71 de la Ley de Partidos Políticos y antecedentes de la Justicia electoral y de la Corte Suprema.

El rechazo se refiere al pedido de remisión del expediente y no constituye una decisión de la Cámara sobre la participación de Identidad Radical. Tampoco implica que sus apoderados deban trasladarse personalmente a Buenos Aires para recurrir.

La resolución dispuso notificar a la Junta Electoral Permanente de la UCR y, por su intermedio, a la Lista 10.

El conflicto tiene como antecedente la decisión de la Junta Electoral del 14 de septiembre. Mediante las actas 14 y 15, el organismo revocó la oficialización de Identidad Radical y rechazó su participación por considerar que existían “irregularidades de gravedad sustancial”.

Según los fundamentos de la Junta, diez afiliados de distintas localidades denunciaron que habían sido incorporados como candidatos sin su consentimiento y desconocieron las firmas atribuidas a ellos en las declaraciones juradas. El organismo consideró que esas objeciones afectaban la validez de las candidaturas, cuya aceptación es personal e indelegable.

El sector encabezado por José Riccardo rechazó las acusaciones. Sostuvo que los candidatos habían firmado y que después recibieron presiones para desconocer sus postulaciones. También denunció una maniobra para excluirlo de la competencia interna.

En paralelo, la Junta Electoral proclamó a José Picco López, de la Lista 133, Radicales Unidos, como presidente del Comité Ejecutivo Provincial, al considerar que su nómina fue la única que cumplió los requisitos para esa categoría. Sucederá a Juan Álvarez Pinto.

Para el 25 de octubre están previstas las elecciones de delegados al Comité Nacional, convencionales nacionales y provinciales, autoridades departamentales y de circuito y órganos de control. La convocatoria contempla el uso de boleta única papel y un padrón de más de 20.000 afiliados.

La disputa también expone diferencias sobre el rumbo político del radicalismo puntano. Radicales Unidos plantea fortalecer la coalición con el gobernador Claudio Poggi de cara a 2027, mientras Identidad Radical reclama recuperar la autonomía partidaria y presentar candidatos propios.

Con el calendario electoral próximo a cumplirse, la controversia por la exclusión de la Lista 10 continúa abierta. La resolución del juzgado federal precisa el trámite que corresponde para la queja, pero no resuelve el reclamo de fondo.