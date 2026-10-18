Protestas masivas contra el costo de vida terminaron con saqueos y detenciones

Francia atravesó este sábado una jornada de movilizaciones contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos que terminó con incendios, saqueos y enfrentamientos con la Policía. El Ministerio del Interior contabilizó 550.000 manifestantes en todo el país, mientras que la central sindical CGT estimó unos 800.000.

El movimiento comenzó en septiembre con reclamos estudiantiles por la falta de docentes y las malas condiciones de las escuelas en los suburbios del norte de París. Con el paso de las semanas, incorporó demandas contra la desigualdad y la pérdida del poder adquisitivo, y sumó a trabajadores y organizaciones sindicales.

Aunque cientos de miles de personas participaron pacíficamente, grupos protagonizaron destrozos y ataques contra comercios y edificios públicos. En París hubo saqueos e incendios, mientras que en Limoges el fuego provocó graves daños en el histórico ayuntamiento. También se registraron incidentes en Lyon y Marsella.

El balance de detenciones aumentó durante las horas posteriores y superó las 1.800 personas, según informó este domingo el ministro del Interior, Laurent Nuñez. La cifra actualiza ampliamente los 195 arrestos mencionados en los primeros reportes.

El presidente Emmanuel Macron condenó los ataques y prometió que sus responsables serán procesados. La magnitud de los daños y la respuesta policial profundizaron la tensión política alrededor de una protesta que reúne reclamos educativos, económicos y sociales.