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Un francés y un japonés recibieron el Nobel de Química

Son Henri Kagan y Kenso Soai, quienes descrifraron uno de los grandes misterios de la ciencia sobre aminoácidos y azúcares. El jueves se entrega el de Literatura y el viernes el de la Paz.

Por redacción
| Hace 4 horas

Los científicos Henri Kagan y Kenso Soai recibieron el Premio Nobel de Química 2026 porque demostraron que hay algunas reacciones orgánicas que pueden generar un predominio de una sola forma molecular entre dos variantes simétricas.

 

 

Con sus trabajos, el francés y el japonés ofrecieron una respuesta al origen de la homoquiralidad y aportaron herramientas para diseñar compuestos destinados, entre otros usos, a la fabricación de productos farmacéuticos.

 

 

Kagan nació en 1930 en Boulogne-Billancourt, Francia. Se doctoró en 1960 en el Collège de France y posteriormente fue profesor emérito de la entonces Université Paris-Sud.

 

 

Por su parte Kenso Soai nació en 1950 en Hiroshima, Japón. Obtuvo el doctorado en 1979 en la Universidad de Tokio y fue profesor emérito de la Universidad de Ciencias de Tokio.

 

 

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