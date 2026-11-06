El Congreso paraguayo destituyó a Santiago Peña y la Fiscalía ordena su detención

El Congreso de Paraguay destituyó al entonces presidente Santiago Peña, vinculado con el escándalo financiero del Ueno Bank y ya asumió su reemplazo, Pedro Alliana.

La destitución contó con la aprobación unánime del Congreso, donde todos los legisladores paraguayos coincidieron en remover del cargo a Peña, en su lugar, asumió la presidencia Pedro Alliana.

Fiscalía ordenó detener a Santiago Peña

El Ministerio Público de Paraguay ordenó la detención del destituido presidente, Santiago Peña, y del expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, en el marco de la investigación penal relacionada con el caso Ueno Bank.

En el caso de Peña, la Fiscalía dispuso que cumpla la detención en su domicilio, hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, reportó el diario Hoy y supo Noticias Argentinas.

Por su parte, Carlos Carvallo deberá guardar detención en las dependencias que determine la Comandancia de la Policía Nacional.

Asume el vicepresidente

El vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, asumió esta misma noche como presidente tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político por el escándalo financiero del Ueno Bank cuyo cierre dejó a casi tres millones de ahorristas sin poder acceder a sus depósitos.

Minutos antes, la Cámara de Senadores, en una decisión unánime, declaró culpable de “mal desempeño de funciones” a Peña.

Agencia Noticias Argentinas.