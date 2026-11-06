Como era de esperar, designaron a José Picco ministro de Turismo y Cultura

Lo que era previsible sucedió en el ministerio de Turismo y Cultura y José Picco será el próximo ministro, según lo que anunció el gobernador Claudio Poggi en su cuenta de X. El radical cumplía un rol destacado en la estructura y afronta una nueva temporada de verano que necesita remontar tras tres años de escasez.

Picco es un dirigente de muy bajo perfil, no acostumbrado a la exposición, que prefiere la segunda línea, y que encuentra una buena oportunidad para despegar, por fin, políticamente. El ex director de Calidad y Desarrollo Turístico (al que Poggi mencionó en su posteo de X como “director de turismo) asume ahora un puesto de mucha visibilidad.

Una de las funciones que tenía el director en la gestión anterior era informar los números de ocupación y gasto de los turistas en la provincia durante vacaciones o fin de semanas largos. La presunta exageración de esos datos generó resquemor con prestadores, hoteleros y gastronómicos.

Hace dos semanas en unas polémicas elecciones internas de la UCR, Picco fue elegido presidente del partido. De esa manera, el funcionario replica la doble función que tenía su antecesor, Juan José Alvarez Pinto, quien dirigió el partido radical mientras fue ministro de turismo.

La alianza que llevó al gobierno a Poggi exigió cargos de peso y uno de los que se concretaron en la repartija para la UCR fue el ministerio de Turismo. En una asamblea que se realizó en la semana, Pinto pretendió imponer en el cargo a Lucas Di Diego, pero fue rechazado con firmeza por los correligionarios y el propio Poggi, quien ya tenía su preferencia direccionada.