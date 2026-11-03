Un chofer denunció persecución y cuestionó los controles por GPS

Tras reincorporarse a su puesto en Transpuntano, el chofer David Szulak aseguró que sufre persecución laboral y política. Entre los motivos de su reclamo señaló el control de los recorridos por GPS y dijo que los conductores reciben mensajes cuando circulan adelantados o atrasados, por lo que sostuvo que esos controles dejan fuera lo que pasa en las paradas.

Szulak explicó que a veces se adelanta cuatro o cinco minutos para tener margen si debe ayudar a una persona con discapacidad a subir al colectivo. Según contó, esa diferencia también genera advertencias. El chofer afirmó que las observaciones pueden derivar en informes y sostuvo que la empresa busca usarlos como argumento para dejarlo sin trabajo.

El conductor vinculó el reclamo con un episodio que relató en video. Dijo que tuvieron que levantar a pulso una silla de ruedas para que un pasajero pudiera subir a la unidad. A partir de ese caso, empezó a reunir firmas para pedirle a la Municipalidad de San Luis que incorpore colectivos con rampas.

Szulak contó que volvió a trabajar el lunes 2 de noviembre por la tarde, tras realizar presentaciones con un abogado. Según su relato, había tenido impedimentos para ingresar a su puesto.