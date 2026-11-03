La UNSL desconoce el doctorado que declara Walter Agüero

Walter Fabián Agüero pasó por el gobierno de Claudio Poggi y ahora tiene a su cargo el Centro Nacional de Ciberseguridad. Su designación se publicó el 2 de noviembre en el Boletín Oficial. El decreto lo identifica como magíster. La pregunta que abrió el periodista especializado en tecnología Maximiliano Firtman apunta a otro renglón del currículum del flamante funcionario: el doctorado en Inteligencia Artificial que dice haber cursado en la Universidad Nacional de San Luis.

Según Firtman, Agüero consignó en su CV público que cursó ese programa entre 2018 y 2020 y que figura como candidato doctoral. El periodista afirmó que consultó a la UNSL y que la universidad le confirmó que nunca ofreció un doctorado en Inteligencia Artificial. Al momento de la publicación, agregó, Agüero todavía no había respondido a su pedido de aclaraciones. La consulta es concreta: qué programa cursó, bajo qué denominación y con qué respaldo se presenta como candidato doctoral.





El recorrido puntano de Agüero le da al caso un peso propio. Fue exsubdirector de Tecnología y Seguridad de la gestión de Poggi. Según Firtman, el propio Agüero se atribuyó la redacción del artículo 11 bis de la nueva Constitución provincial, referido a inteligencia artificial, y dijo que para elaborarlo tomó como referencia una encíclica del papa León XIV. La especialidad con la que intervino en ese debate es la misma que invocó para describir su formación doctoral.

Firtman señaló otra diferencia entre el CV y las presentaciones públicas de Agüero. En algunas actividades fue presentado como especialista en ciberseguridad por la Universidad de Corea, una credencial que, según el periodista, no figura en el currículum que revisó. En ese perfil, Firtman identificó una licenciatura en Ciencias de la Computación, una maestría en Ingeniería de Software y experiencia como perito informático.

En el repaso de sus antecedentes aparece también SLDigital, la marca con la que, según Firtman, Agüero ofrecía pericias informáticas y recuperación de criptomonedas. Una página de ese dominio figuró entre las que el juez federal Luis Osvaldo Rodríguez ordenó bloquear preventivamente en octubre de 2012, en una causa por publicaciones sobre cómo eludir el sistema antirrobo de las netbooks de Conectar Igualdad. El listado de la época identifica una dirección específica del sitio.

Agüero reemplazó a Ariel Waissbein y quedó al frente de un organismo que debe proteger sistemas estatales, activos digitales estratégicos e infraestructura crítica. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología propuso su nombramiento. La discrepancia que publicó Firtman abre una pregunta también para esa dependencia: ¿qué antecedentes académicos cotejó antes de elevar la designación?