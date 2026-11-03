Pasó una noche con mucha agua y anuncian que las lluvias podrían seguir

Más de 40 milímetros de lluvia caídos en la noche del lunes y las primeras horas de la madrugada del martes convirtieron a la ciudad de San Luis en el centro de la caída de agua en la provincia. Villa Mercedes, donde se registraron poco más de 30 milímetros, fue otra de las zonas afectadas por las precipitaciones.

Los pluviómetros de la Red de Estaciones Meteorológicas indicaron que en la zona rural de San Luis 46,6 milímetros, en tanto que en el ámbito más urbano la marca quedó en 44,5. En Villa Mercedes la situación fue similar: en las afueras hubo 44,1 y en la ciudad, 32,3.

Donovan, Villa Reynolds y Fraga, todas localidades del corredor de la Ruta 7, recibieron más de 20 milímetros. Paso Grande fue otra zona con altas marcas en las precipitaciones y se registraron cerca de 20.

Para el martes se espera una jornada inestable, con un leve descenso de la temperatura, y el cielo nublado que podría provocar más lluvias y tormentas aisladas de diversa intensidad, algunas localmente fuertes, según advierte la REM.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitaciones se reducirá.