El puente Favaloro es un dormitorio a cielo abierto

Cuesta mirar el video sin que duela. Cuesta porque no es un descampado, no es el campo. Es la ciudad. Es San Luis capital. Es el Puente Favaloro, por donde pasan todos los días nuestros chicos para ir a la escuela, donde esperamos el colectivo.

El video que filmó el dirigente Daniel Sosa es crudo y es actual. Se ven colchones tirados sobre el talud pintado, ropa amontonada, bolsas con lo poco que tienen. Y arriba, bien arriba, entre las vigas de hormigón, durmiendo, resguardándose del frío y de la mirada de los demás, hay gente.

"Este es el albergue Favaloro, hay familia, hay personas durmiendo ahí arriba", relató Sosa con la voz quebrada por la impotencia. "Residencial Favaloro le vamos a poner", bromeó. Le pone ese nombre con dolor y con ironía. Porque lo que ve es la indigencia total. Es lo que se ve cuando se pasa a la madrugada, cuando esa gente se va para que no la corran, para que no la juzguen. Vuelven a la noche porque no tienen a dónde ir.

Hace apenas cuatro días, el 29 de octubre, el mismo lugar ya era noticia por el abandono. Vecinos denunciaban suciedad acumulada, residuos y malos olores, y que el espacio había terminado funcionando como un baño a cielo abierto. Por ahí pasan los chicos. Por ahí duermen otros.

Hace un mes, en octubre, también se reportó que la situación de calle crece en toda la ciudad y que ya no es solo el centro o los puentes: ahora también duermen a la intemperie en el Parque Cuarto Centenario. Como lo explicó ese informe del 29 de octubre, la realidad de quienes pasan sus días y noches bajo el puente es también la de una necesidad no atendida. Sin acceso a baños, sin refugios suficientes y sin un lugar donde guardar sus pertenencias, muchas personas terminan ocupando estos espacios. Ser trasladados de un lugar a otro no resuelve el problema. Solo lo corre de lugar.

Mientras se discute a quién le toca la asistencia, si a Nación o al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, abajo del Favaloro hay puntanos y puntanas que hoy no tienen ni para comer y que esta noche van a volver a subir a ese talud para no dormir en el piso.