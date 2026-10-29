Otro golpe al bolsillo familiar: en La Punta subirán las tasas municipales un 35%

La Municipalidad de La Punta anunció su esquema económico para el cierre de 2026 y el inicio de 2027. La información fue brindada por la Secretaría de Hacienda y contempla dos ejes: un nuevo incremento de tasas y un paquete de recomposición para la planta municipal.

Según lo informado oficialmente, el Ejecutivo enviará al Concejo Deliberante el proyecto de Ordenanza Tarifaria 2027 con una suba del 35% en el valor de los tributos.

Esa cifra se proyecta sobre un año de fuerte actualización tributaria. De acuerdo a la Ordenanza Tarifaria 2026, el valor de la Unidad Monetaria Municipal (UMM) pasó a $600, un 33,33% más que en 2025, a lo que se sumó la readecuación en la cantidad de UMM por servicios y actualizaciones por decreto durante el año. Según cálculos que maneja la propia comuna, la presión tributaria acumulada durante 2026 ronda el 250%.

Para amortiguar el impacto, el municipio anunció el lanzamiento de un programa de moratoria comercial y de regularización de deuda de viviendas, con el objetivo de facilitar el cumplimiento y sostener la recaudación.

El anuncio tributario se da en un contexto social complejo, relevado por informes provinciales y nacionales.

De acuerdo a datos del Observatorio de Economía Popular, el 69,2% de los hogares de barrios populares de San Luis posee deudas, 82.056 personas estaban en mora en agosto de 2026 y el 33,39% de los puntanos endeudados registra atrasos, por encima del promedio nacional. Apenas el 24% de los hogares mantiene sus pagos al día.

Según las escalas que trascendieron, los ingresos en la Municipalidad de La Punta oscilan entre los $250.000 y los $600.000 en los rangos más altos.

El proyecto de tarifaria 2027 ingresará al Concejo Deliberante en los próximos días.