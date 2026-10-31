Noviembre tiene dos findes largos, la visita del Papa, el Cyber Monday y el Black Friday

Once de los 30 días que tendrá noviembre del 2026 serán no laborables por los dos fines de semana largos que se asentaron en el calendario del anteúltimo mes del año. Uno de ellos se originó por el que será el acontecimiento del mes: la llegada del Papa a la Argentina, prevista para el lunes 9.

Ese día, el país tendrá un feriado general para estar atento al hecho histórico referido a la visita del Sumo Pontífice, un hecho que hace 40 años no sucede. Aunque Buenos Aires y Córdoba serán las provincias visitadas por León XIV, habrá descanso en todo el país.

Pasado el aluvión papal, queda también pendiente otro lapso de días para descansar. Será el que recuerda el Día de la Soberanía Nacional, originalmente establecido el 20 –que cae viernes- pero este año corrido al 23, para pegarlo al lunes.

En cuanto al clima, los primeros días del mes tendrán la continuidad inestable del final de octubre. Habrá días nublados, con amenazas de lluvias, y que a la vez tendrán momentos de sol, con temperaturas agradables.

La actividad comercial también tendrá dos impulsos para compras con descuentos especiales durante el mes. El primero llegará el lunes 2, con el inicio del Cyber Monday, que se extenderá hasta el miércoles 4 y promete promociones y beneficios en compras virtuales en tecnología, indumentaria, electrodomésticos y viajes.

El segundo será a finales de mes: el Black Friday está previsto para el viernes 27 de noviembre, pero podría extenderse por algunos días más.