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18°SAN LUIS - Domingo 01 de Noviembre de 2026

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Truenos y agua en la capital

La lluvia, otro ingrediente que tuvo la noche de Halloween

La inestabilidad climática se hizo sentir en los dos últimos días de octubre y en las primeras horas de noviembre. Hubo caída de granizo en diversas zonas y una acumulación de casi 70 milímetros de lluvia, en las últimas 24 horas, en la ciudad de San Luis.

Por redacción
| Hace 1 hora

El fenómeno climático del “Súper Niño” se ha instalado en el territorio puntano ocasionando tormentas eléctricas, lluvias y caída de granizo.

 

Hubo intensas caídas de piedra, acompañada por agua, en La Botija, Nogolí, El Trapiche, La Florida, La Carolina y Villa Mercedes, entre otras comunas y parajes.

 

 

De igual modo, el Servicio Meteorológico Nacional y la REM recordaron que al “alerta amarilla” se esperaban tormentas fuertes para la tarde y noche del sábado, con abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas; y, el adelanto fue infalible, se cumplió.

 

 

Las estaciones meteorológicas de la REM registraron entre las 07:00 del sábado y las 07:00 del domingo los siguientes guarismos de precipitaciones:

 

 

Aeropuerto de San Luis: 69, 6 milímetros

 

La Calera: 21,6

 

Varela: 19,3

 

Nogolí: 18,5

 

Alto Pelado. 10,1

 

Villa Reynolds: 14,4

 

Donovan: 13,6

 

Batavia: 2,3

 

Buena Esperanza: 2,5

 

El Trapiche. 11

 

La Toma: 7,2

 

Martin de Loyola: 12,3

 

Potrero de los Funes: 9,5

 

Soven: 4,2

 

 

En la región de Nogolí y sectores de Villa de la Quebrada la lluvia se vio acompañada por muchas piedras. 

 

 

 

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