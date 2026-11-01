La lluvia, otro ingrediente que tuvo la noche de Halloween
La inestabilidad climática se hizo sentir en los dos últimos días de octubre y en las primeras horas de noviembre. Hubo caída de granizo en diversas zonas y una acumulación de casi 70 milímetros de lluvia, en las últimas 24 horas, en la ciudad de San Luis.
El fenómeno climático del “Súper Niño” se ha instalado en el territorio puntano ocasionando tormentas eléctricas, lluvias y caída de granizo.
Hubo intensas caídas de piedra, acompañada por agua, en La Botija, Nogolí, El Trapiche, La Florida, La Carolina y Villa Mercedes, entre otras comunas y parajes.
De igual modo, el Servicio Meteorológico Nacional y la REM recordaron que al “alerta amarilla” se esperaban tormentas fuertes para la tarde y noche del sábado, con abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas; y, el adelanto fue infalible, se cumplió.
Las estaciones meteorológicas de la REM registraron entre las 07:00 del sábado y las 07:00 del domingo los siguientes guarismos de precipitaciones:
Aeropuerto de San Luis: 69, 6 milímetros
La Calera: 21,6
Varela: 19,3
Nogolí: 18,5
Alto Pelado. 10,1
Villa Reynolds: 14,4
Donovan: 13,6
Batavia: 2,3
Buena Esperanza: 2,5
El Trapiche. 11
La Toma: 7,2
Martin de Loyola: 12,3
Potrero de los Funes: 9,5
Soven: 4,2
En la región de Nogolí y sectores de Villa de la Quebrada la lluvia se vio acompañada por muchas piedras.
Más Noticias