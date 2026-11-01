La lluvia, otro ingrediente que tuvo la noche de Halloween

El fenómeno climático del “Súper Niño” se ha instalado en el territorio puntano ocasionando tormentas eléctricas, lluvias y caída de granizo.

Hubo intensas caídas de piedra, acompañada por agua, en La Botija, Nogolí, El Trapiche, La Florida, La Carolina y Villa Mercedes, entre otras comunas y parajes.

De igual modo, el Servicio Meteorológico Nacional y la REM recordaron que al “alerta amarilla” se esperaban tormentas fuertes para la tarde y noche del sábado, con abundantes precipitaciones en cortos periodos, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas; y, el adelanto fue infalible, se cumplió.

Las estaciones meteorológicas de la REM registraron entre las 07:00 del sábado y las 07:00 del domingo los siguientes guarismos de precipitaciones:

Aeropuerto de San Luis: 69, 6 milímetros

La Calera: 21,6

Varela: 19,3

Nogolí: 18,5

Alto Pelado. 10,1

Villa Reynolds: 14,4

Donovan: 13,6

Batavia: 2,3

Buena Esperanza: 2,5

El Trapiche. 11

La Toma: 7,2

Martin de Loyola: 12,3

Potrero de los Funes: 9,5

Soven: 4,2

En la región de Nogolí y sectores de Villa de la Quebrada la lluvia se vio acompañada por muchas piedras.