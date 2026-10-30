Expo Usados: vehículos desde $10 millones y gastos de transferencia bonificados

Con vehículos desde los 10 millones de pesos y los gastos de transferencia bonificados, Toyota Allianz puso en marcha una nueva edición de Expo Usados. Según Cristian Fernández, gerente comercial de la concesionaria, durante la primera jornada se vendieron más de 20 autos y la convocatoria superó las expectativas, pese al mal tiempo.

Fernández explicó que la oferta abarca desde unidades económicas hasta modelos 2025 y 2026 con menos de 10.000 kilómetros. También destacó que los vehículos pasan por una revisión de más de 40 puntos de control.

Uno de los principales beneficios anunciados para esta edición es la bonificación de los gastos de transferencia. “Al precio de lista no tenés que adicionar ningún gasto más”, señaló el gerente, quien precisó que el comprador recibe el auto transferido a su nombre.

En cuanto a las alternativas de pago, Fernández indicó que existen opciones para financiar hasta el 100% del valor del vehículo mediante una entidad bancaria. Además, a través de Toyota Compañía Financiera, se puede financiar hasta el 50% en unidades de otras marcas y hasta el 60% en vehículos Toyota, con una antigüedad máxima de diez años.



La propuesta también incluye operaciones con vehículos cero kilómetro y planes de ahorro. Para quienes todavía no definieron una compra, la invitación es acercarse a conocer las opciones y comenzar a planificar el cambio.

El gerente destacó que la feria tiene un perfil familiar, con sorteos para los visitantes, incluso para quienes solo concurran a mirar. La atención es de viernes a domingo, de 9 a 19, en horario corrido.