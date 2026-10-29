La bandera que suma cada día más clientes: WICO se expande en San Luis

En un mercado donde el precio del combustible ocupa un lugar central en la decisión de compra, atraer a un cliente es solo el primer paso. El verdadero desafío es lograr que regrese. WICO Combustibles no solo comprende esto, sino que desarrolló y profesionalizó su modelo de negocios alrededor de ello.

Los beneficios comerciales son una de las herramientas que utiliza la marca para acercarse a nuevos consumidores y generar movimiento en sus estaciones. A través de sus propias promociones y acuerdos con medios de pago, los clientes pueden acceder a distintas alternativas de ahorro al momento de cargar combustible.

Para WICO, construir esa relación con el consumidor es parte del desarrollo de su negocio y también una oportunidad para quienes buscan operar una estación bajo su bandera.

“El consumidor encuentra una ventaja en los descuentos que ofrecemos, nos prueba, y se transforma en nuestro cliente.” Explicó Julian Diez, comercial de WICO a cargo de la zona.

El principal atractivo del modelo WICO

WICO es una empresa de capitales argentinos que participa en todas las etapas de la cadena energética, desde la producción y la distribución hasta la promoción y comercialización minorista de combustibles. Esa integración es uno de los pilares de su modelo de negocio y constituye una base para planificar el abastecimiento y acompañar el desarrollo de su red.

Para los propietarios de estaciones de servicio, la compañía ofrece una modalidad de embanderamiento que va más allá de incorporar el nombre y la imagen de WICO al establecimiento. La propuesta busca construir una relación comercial en la que el operador cuente con respaldo para gestionar y potenciar su negocio.

Uno de sus principales diferenciales es el suministro de combustible en consignación. A esto se suma el conocimiento que WICO ha desarrollado en el sector y una asistencia constante en materia contable, administrativa y de marketing, generando una relación cercana con cada operador.

Una oportunidad de crecimiento conjunto

En un mercado donde la competencia exige diferenciarse y construir relaciones duraderas con los clientes, la apuesta de WICO es integrar ambas partes del negocio: una propuesta que incentive al consumidor a elegir la marca y una estructura que acompañe al operador en el desarrollo de su estación. Esto es algo que están logrando con creces, al ver las largas filas de autos en sus estaciones, y observar como el cliente regresa y convierte esa preferencia en crecimiento sostenido para la empresa



