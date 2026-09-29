La Serenísima fortalece su trabajo de recupero, donación y concientización

En el marco del Día Internacional de Concientización sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, La Serenísima reafirma su compromiso con el desperdicio cero de los alimentos, promoviendo iniciativas que permiten recuperar productos aptos para consumo y transformarlos en un aporte concreto para miles de personas. Desde hace más de una década, la compañía trabaja junto a organizaciones de la sociedad civil, bancos de alimentos y actores comunitarios para que el valor nutricional de los productos pueda llegar a quienes más lo necesitan.

Con ese objetivo, la compañía lleva adelante uno de los programas de recupero y donación de alimentos saludables más relevantes del país, que desde sus inicios ya permitió rescatar más de 18.400 toneladas. A través del trabajo articulado entre los equipos de Logística, Calidad, Sustentabilidad y Supply, La Serenísima recupera productos aptos para consumo desde plantas, centros de distribución y góndolas de supermercados aliados, y los canaliza hacia más de 60 organizaciones sociales y Bancos de Alimentos de Argentina.

“En La Serenísima trabajamos para que productos aptos para consumo puedan seguir cumpliendo su propósito: aportar nutrición a más personas. Desde el inicio del programa, ya recuperamos el equivalente a más de 74 millones de desayunos y meriendas. Entendemos que detrás de cada alimento hay ciencia, nutrición y el trabajo de toda una cadena de valor: años de investigación, procesos de calidad y conocimiento puestos al servicio de productos que aportan nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo infantil”, agrega Diego Buranello, director de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad en La Serenísima.

En Argentina se pierden o desperdician alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos cada año, una realidad que pone de manifiesto la necesidad de impulsar iniciativas que permitan recuperar el valor social y nutricional de los alimentos aptos para consumo. El impacto de esta gestión se refleja tanto en el volumen recuperado como en su destino social: los alimentos donados contribuyen al desayuno y la merienda de más de 500.000 personas, fortaleciendo el vínculo entre nutrición, acceso a alimentos y articulación con organizaciones de la sociedad civil.

La iniciativa también contempla la distribución de recursos educativos con pautas para organizar y almacenar correctamente productos estacionales, estrategias para aprovechar integralmente los insumos y un recetario con opciones dulces y saladas elaboradas a partir de excedentes. Además, la concientización se extendió al ámbito interno mediante un curso en el campus virtual corporativo, enfocado en la planificación de compras, la conservación de alimentos y prácticas como el compostaje.

Este año, además, invitó a participar de talleres prácticos a diversas organizaciones aliadas con las que colabora habitualmente a través de donaciones, entre las que se encuentran Acción Social mediante los Comedores Municipales de General Rodríguez en CIPM, las sedes de CONIN en Merlo, Del Viso y Escobar, y la organización Akamasoa, logrando un alcance directo de más de 100 personas.

De esta manera, La Serenísima pone en valor el potencial social de los alimentos, para que aquellos productos aptos para consumo puedan transformarse en una oportunidad concreta de nutrición para más personas, reconociendo también el compromiso y el trabajo de toda la cadena de valor que hace posible llevar alimentos de calidad a las mesas de los argentinos.