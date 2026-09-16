ChangoMâs sorteó los primeros 480 changos de compras por su aniversario CumpleMâs
En el mes de su celebración, la cadena nacional de retail realizó el primero de los dos sorteos por +900 órdenes de compra y sigue ofreciendo, durante todo septiembre, miles de ofertas y promociones a todos los clientes de todo el país.
ChangoMâs -el supermercado argentino que está en todo el país- realizó el primer sorteo de órdenes de compra equivalentes a $120 millones de pesos y, de esta manera, salieron sorteados los primeros 480 clientes que participaron de sus festejos, tanto en las tiendas físicas, ChangoMâs, MâsGo, MâsFarma y MâsAutocenter, como en su tienda digital www.MasOnline.com.ar en lo que va de este mes aniversario.
El concurso se llevó a cabo en las oficinas que la compañía tiene en la Ciudad de Buenos Aires, ante escribano público, junto a representantes de GDN Argentina y con la conducción del reconocido conductor Gonzalo “Gonzalito” Rodríguez.
Las celebraciones por CumpleMâs seguirán durante todo el mes de septiembre, invitando a todos los clientes de las tiendas de todo el país y los que navegan a diario a través de www.MâsOnline.com.ar a vivir una propuesta diferente con ofertas, descuentos y promociones únicas en miles de productos, opciones de financiación en artículos seleccionados y la posibilidad de seguir participando para ganar un chango por hora de 250 mil pesos cada uno.
Por cada compra de $5000, los clientes suman una chance para el segundo sorteo, mientras que quienes adquieran productos de marcas participantes suman posibilidades extra. Asimismo, los socios de MâsClub duplican sus chances y quienes compren a través de la web www.MâsOnline.com.ar triplican sus chances.
También la participación es sin obligación de compra, acercando al sector de atención al cliente, un dibujo pintado a mano del logo de la compañía en cualquiera de sus tiendas de norte a sur del país.
En este mes de celebración, ChangoMâs ofrece todos los días descuentos especiales con diferentes medios de pago además del mejor surtido, sino también la posibilidad de acceder a un chango de 250 mil pesos que acompaña el presupuesto de las familias argentinas.
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