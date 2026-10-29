Poggi mira las urnas y analiza recategorizaciones para recomponer el vínculo con estatales

Hay decisiones que se explican por el calendario administrativo y otras que se entienden mejor con el electoral sobre la mesa. Las recategorizaciones masivas que analiza el Gobierno provincial parecen acercarse a las segundas. Claudio Poggi y su ministra de Hacienda anunciarían este viernes una medida con la que buscarían mejorar el vínculo con los trabajadores estatales. El eventual reconocimiento tendría también una lectura política: la necesidad de recuperar iniciativa en un terreno donde la oposición viene marcando la agenda.

Casi tres años después de haber decidido pagar los salarios en cuotas, de haber precarizado todos los salarios y de generar un gran endeudamiento, el gobernador buscaría acercarse a los mismos empleados que entonces debieron acomodar sus cuentas a las necesidades del Ejecutivo. La memoria del bolsillo tiene una particularidad incómoda para cualquier gestión: no siempre se actualiza al ritmo de los anuncios.

Una recategorización puede representar una mejora concreta. Para dimensionarla habrá que conocer a quiénes alcanzaría, desde cuándo regiría y cuánto modificaría los ingresos. Hasta entonces, el anuncio en preparación permite leer una intención política, pero todavía no medir su efecto salarial.

El movimiento también deja una pregunta sobre quién conduce la discusión pública. Si la oposición instala el reclamo y el Gobierno prepara una respuesta, la firma podrá ser oficialista, aunque la agenda tenga otro autor. Gobernar incluye atender demandas; el problema político aparece cuando cada respuesta parece llegar después de que otro señaló la falta.

Con las elecciones en el horizonte, recomponer la relación con los estatales puede convertirse en algo más urgente que una revisión de categorías. También puede ser un intento de recategorizar al propio Gobierno: pasar de la administración que fraccionó los salarios a la que reconoce a sus trabajadores.

El viernes podría llegar la medida. La confianza, si ese es el objetivo, tiene otros plazos.