El último fin de semana de octubre y el reino de la inestabilidad

Tras la aparatosa lluvia de este viernes a la madrugada, que acumuló 23 milímetros en la ciudad de San Luis, octubre se quiere ir a lo grande y noviembre arranca igual. No se esperan aguaceros por tres días seguidos, pero sí una seguidilla de chaparrones, tormentas aisladas y ratos de sol.

El parte oficial de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) es clarito: periodo de inestabilidad que se alternará con mejoramientos temporarios. Arrancó este viernes y sigue, con más intensidad, hasta el martes 3.

Las lluvias ya volvieron. Esta madrugada, en la estación del Aeropuerto de San Luis cayeron 23 milímetros y hubo ráfagas de casi 59 kilómetros por hora. Típico aviso de lo que se viene.

Viernes 30: arrancó movido

Jornada inestable y con temperaturas cálidas por la tarde. Cielo entre mayormente despejado a parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas que afectarán principalmente el centro y noreste.

Mínimas en torno a 13°C y máximas promedio de 30°C. El promedio provincial para hoy ronda los 12°C de mínima y 28°C de máxima.

Plan puntano para esta jornada: ideal para adelantar compras, cine o café.

Sábado 31 - El día del desfile de la Policía y de Halloween

Jornada inestable con leve descenso de la temperatura. Cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvias y tormentas en el norte de la provincia. En promedio, mínimas de 14°C y máximas de 29°C. Otros reportes marcan 13°C de mínima y 28°C de máxima.

Las tormentas del sábado se van a concentrar principalmente en el norte: departamentos San Martín, Ayacucho y Belgrano.

Plan puntano del sábado:

- Mañana (hasta las 12): se puede. El desfile de la Policía es a las 10:00 frente a Jefatura y el cielo estará parcialmente nublado.

- Tarde: se pone pesado en el norte. Si vas a Potrero de los Funes, El Trapiche o La Florida, salí temprano. Solo en Potrero marcan 70% de probabilidad de tormentas el sábado con 5,9 mm.

- Noche de Halloween: mejor adentro o con galería. Va a haber mejoramientos temporarios.

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Domingo 1° DE noviembre - El día más inestable

Acá cambia todo. Sigue la inestabilidad con leve descenso de la temperatura. Cielo de parcialmente nublado a nublado con probabilidad de lluvias y tormentas en toda la provincia. Mínimas de 14°C y máximas de 26°C. El promedio provincial será de 13°C y 25°C.

El domingo las tormentas ya no son solo del norte: pueden abarcar toda la provincia.

Plan puntano del domingo:

Domingo es para plan B:

- Feria de artesanos techada, museos, merienda larga en el centro.

- Si se busca por aire libre, la zona sur (Villa Mercedes, Buena Esperanza) mejora primero. El viento rota al sureste y limpia más rápido.

- No es finde para Río San Luis ni para trekking en las sierras sin chequear la REM a cada rato.

¿Hasta cuándo sigue?

Hasta el martes 3 de noviembre, con mejoramientos temporarios en el medio. Es decir, no será lluvia continua. Serán chaparrones intensos en poco tiempo, con sol entre medio. Bien primaveral, bien de octubre-