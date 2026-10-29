Confirmaron la muerte de Agustín Randazzo: son dos los argentinos fallecidos en España

La tragedia ferroviaria ocurrida en la localidad española de Urda, Toledo, sumó una nueva víctima fatal argentina tras confirmarse el hallazgo sin vida de Agustín Randazzo. El hombre, de 51 años y radicado en Madrid desde 2002, era buscado intensamente por su entorno familiar.

Con este desenlace, ya son dos los argentinos fallecidos en el siniestro —junto a la sanjuanina Martina Conte Grand, de 32 años—, mientras las autoridades locales avanzan en la identificación de los cuerpos e investigan los motivos del choque entre las formaciones de Iryo y Renfe.

El siniestro se desencadenó cuando el tren de Iryo que se dirigía a Sevilla se detuvo abruptamente por un fallo en el sistema de seguridad LZB, siendo embestido por la espalda por un tren AVE. Randazzo viajaba en el vagón número 8, la estructura que sufrió el impacto directo.

Tras horas de incertidumbre, denuncias por desaparición y cotejos de ADN solicitados a su hermano Jorge, el cuerpo fue identificado en la Guardia Civil. En medio del dolor, el diseñador Roberto Piazza, amigo cercano de la víctima, lamentó el trágico final de Randazzo y lanzó duras críticas hacia la gestión y el mantenimiento de la red ferroviaria española.

MDZ/Redacción.