Un medio asegura que Flávio Bolsonaro huyó a Estados Unidos

El derrotado candidato presidencial opositor brasileño, Flávio Bolsonaro, partió hacia Estados Unidos y el avión ya está en vuelo, según dijeron allegados a la familia citados por un medio brasileño.

La información publicada en el medio Metrópoles indica que Flávio Bolsonaro llevaba desaparecido desde la mañana del martes 27 de octubre. El último mensaje fue enviado a las 8 de la mañana a Rogério Marinho, coordinador de su campaña. El senador afirmó que estaba "tranquilizando sus pensamientos", pero no respondió si había salido de Brasil.

El senador opositor perdió las elecciones ante Luiz Lula da Silva en la segunda vuelta celebrada el domingo 25 de octubre. Al día siguiente, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alexandre de Moraes, ordenó la incautación de los pasaportes del parlamentario. Bolsonaro está siendo investigado junto con su abogado y amigo Willer Tomaz por presunto lavado de dinero. Bolsonaro debía entregar los documentos este martes, pero no lo hizo.

Flávio también está formalmente bajo investigación en el caso "Dark Horse", en el que Daniel Vorcaro, expropietario de Banco Master, actualmente encarcelado, presuntamente transfirió aproximadamente R$ 61 millones a petición del senador para la producción de una película biográfica sobre el expresidente Jair Bolsonaro. En este caso, la Policía Federal investiga sospechas de lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y otros posibles delitos.

Un vuelo sanitario

El avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A, retenido en el Aeropuerto de Puerto Iguazú, habría pretendido salir del país como “vuelo sanitario”, confiaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes aeroportuarias.

Según sus relatos, el operativo para mantener el vuelo “bajo línea” -como se denomina este tipo de maniobras- se frustró cuando trascendió que uno de los pasajeros sería el excandidato presidencial Flávio Bolsonaro.

En un vuelo sanitario no se realizan los controles biométricos, por lo que hay un control más laxo debido a que -se supone- se viaja con un paciente y eso permite un movimiento más fluido a la salida.

Antes del mediodía de este martes, la Dirección Nacional de Migraciones afirmó que no había registros del ingreso de Flávio Bolsonaro a la Argentina, según el comunicado que difundió el organismo.