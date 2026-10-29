Los creadores del pan rasqueta quedaron afuera de la fiesta en la Calle Angosta

La segunda edición de la Fiesta Provincial de la Rasqueta en Villa Mercedes ya tiene fecha y lugar: se realizará el domingo 15 de noviembre de 2026 en el predio de la Calle Angosta. Pero en la previa, lo que debía ser una celebración del patrimonio tangible villamercedino quedó envuelto en una fuerte polémica gremial y patrimonial.

Según denunciaron fuentes del Sindicato de Panaderos, la reunión de organización que armó el intendente Maximiliano Frontera se hizo sin convocar al sindicato y sin invitar a la familia Gualdoni, creadora de la tradicional rasqueta.

Ese es el dato que el gremio considera más grave. Quien fue impulsor junto al sindicato y la municipalidad de la Primera Fiesta en diciembre de 2018, hoy quedó afuera de la mesa Gualdoni fue el impulsor junto al gremio que nuclea a los panaderos y con la municipalidad en su momento para la creación de la fiesta.” Nunca invitaron a la familia de él”.

Pero, además, y según las denuncias del sindicato, entre los panaderos invitados por Frontera a organizar la fiesta del 15 de noviembre habría tres situaciones de gravedad.

Por un lado, un propietario invitado habría librado cheques sin fondo por un monto aproximado de 10 millones de pesos, según refieren las fuentes gremiales.

A su vez, otro de los propietarios que participó de ese encuentro con Frontera habría estado conectado de manera clandestina al servicio de energía eléctrica, con intimación y posterior corte del servicio.

En tanto, un tercer propietario convocado no contaría con los debidos controles bromatológicos y habilitación correspondiente, además de arrastrar denuncias vinculadas a la situación de su personal.

El eje crítico, entonces, es hacia la gestión de Maximiliano Frontera de armar la fiesta del próximo 15 de noviembre con panaderos cuestionados de acuerdo a lo que indican las fuentes, olvidándose de invitar al creador de la tradicional rasqueta, símbolo patrimonial villamercedino.

La historia nace en Panadería La Mercedina, en Pueyrredón y Ayacucho, a dos cuadras de la plaza fundacional Lafinur de Villa Mercedes. Allí su creador, el inmigrante italiano Pietro Gualdoni, buscó optimizar el espacio de las bandejas y el rendimiento del horno a leña y le dio al pan una estructura cuadrada con un dobladillo característico en uno de sus bordes.

Al ver el resultado, notó que la silueta era muy parecida a las rasquetas, herramientas metálicas o de goma para raspar o limpiar caballos. De ahí su nombre. Como contó su nieto Francisco Gualdoni: “Le dio una forma parecida a las herramientas que se usan para raspar. Así le quedó el nombre de rasqueta”.

La familia -Pedro, Francisco, Elena, Beatriz y descendientes- mantuvo la receta por más de un siglo. En diciembre de 2018, en la Primera Fiesta Provincial de la Rasqueta, la Municipalidad de Villa Mercedes, la Cámara de Panaderos y el Sindicato de Panaderos los reconocieron oficialmente como creadores.