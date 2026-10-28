El verdadero superclásico del fin de semana está en la San Luis Comic Con

La nueva edición de la San Luis Comic Con tendrá, como todas las anteriores, una gran variedad de entretenimientos para que el último fin de semana del mes tenga un paseo familiar, divertido, que ya se instaló en el calendario de las convenciones nacionales. El Arenas de La Punta será nuevamente el escenario de disfraces, stands y otros atractivos.

Este año, la temática central estará centrada en varios cómics que llaman la atención del público. Ale Graue, quien hace la voz de Diper, de “Gravity Falls”, una serie de la que se habló mucho durante el año, es uno de los invitados especiales; un podcast sobre “Dragon Ball” dará que hablar y permitirá fotos con los personajes; Spiderman llegará con Acro Spider, un show de acrobacia; y Batman de Córdoba, que es furor en las redes, traerá su traje y su moto y además de pasar por la San Luis Comic Con hará, como en su provincia, una visita al hospital pediátrico.

Y aunque el tema no está centrado en Halloween, la fecha especial y sus relaciones con series y programas hará que el Arenas también se llene de brujas y calabazas. Habrá un punto de Tim Burton, con mucha presencia de “El extraño mundo de Jack” y otras referencias. “No podemos estar ajenos a esa fecha”, dijo Augusto Caruso, el histórico organizador de la convención.

El encuentro comenzará el viernes, con horarios especiales para las escuelas, seguirá el sábado de Halloween y terminará el domingo 1 de noviembre. Caruso dijo estar muy contento por las respuestas en años anteriores y aseguró que la expectativa del público es tal que hay gente que les pide que hagan dos ediciones al año.

“Esperamos que haya mucha convocatoria. Habrá concurso de dibujo, de cosplay, adiviná la canción, una ciudad de Lego que va a dar que hablar, además de las actividades de siempre como arquería, juegos de mesa, videojuegos. Está muy completo como para que la familia lo disfrute los tres días”, sostuvo Augusto.

La San Luis Comic Con ya está posicionada hace 14 años como una de las convenciones más imporantes de Cuyo. Una de las razones es que el encuentro puntano mantiene el espíritu de las reuniones de comiqueros cuando la mayoría de las que se hacían hasta ahora están más dirigidas al animé.

“Ese posicionamiento –dijo Caruso- se consiguió al darle continuidad y al traer más de 40 artistas que participan de Nueva York Comic y Argentina Comic, por ejemplo. Tratamos de hacer no solamente que sea un evento divertido, sino que también tenga un contenido”.

El domingo además de todos los atractivos de la convención, se verá el Boca-River por el torneo de AFA en las pantallas que hay en el Arenas. Incluso la organización prometió “alguna sorpresa” para los que lleguen temprano.