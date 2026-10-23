"La Beba" se pone nocturna e inicia una nueva etapa en su carrera

La carrera de “La Beba”, la cantante puntana de proyección nacional, se abre a una nueva etapa con “Club”, el nuevo single que el jueves a la noche presentó en sus redes sociales y en donde mostró que los cambios no son solo por fuera.

Con la intención de promover el baile, la artista se lookeó como salir a romper la noche y le puso ritmo a su carrera y a su música con una canción donde pide que “el DJ haga sonar una de Don Omar” y donde le anticipa a sus pretendientes que se acerquen a ella “solo si tienen algo para gastar”. “Ey baby, yo soy cara”, provoca.

El video del nuevo single se grabó en Comuna y tiene la atmósfera noctura y de superproducción. En el rodaje del audiovisual participaron 40 personas, entre los muchos bailarines, y los encargados de la filmación.

“Es una canción que tengo hace bastante tiempo lista pero no encontraba el momento ideal para mostrarla. Ahora llegó”, dijo la cantante a El Diario de la República. “La Beba” remarcó que todo el material fue hecho en San Luis “con un equipo al quiero muchísimo cuyo trabajo también me interesa mostrar”.

Con “Club”, la joven inicia una nueva etapa en su carrera, que eligió que sea independiente y con la certeza de que no es fácil triunfar en la música, pero que la manera de cumplir sus sueños es empezar a trabajar por ellos.

“El tema muestra una parte de mí que tenía muchas ganas de sacar. Estoy apostando a mi música de manera independiente y ver a tantas personas poner su talento en este proyecto me emociona muchísimo. Que lo hayamos hecho en San Luis le da un valor muy especial para mí”, sostuvo la cantante.