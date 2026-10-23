El viernes del baile: Damas Gratis en San Luis y Sabroso en Villa Mercedes

VIERNES 23

Bailar y llorar

Omy Ritcher suma un nuevo producto a su atildada carrera musical con “Los depresivos”, una banda homenaje a un grupo chileno que hace bailar más que llorar. El debut será a las 22 30 en All right.

Buen gusto

A dos semanas de celebrar sus 25 años en San Luis, Sabroso ahora agenda su celebración en Villa Mercedes. “By one”, histórico reducto para las bandas de cuarteto, será el escenario de la celebración.

Baile y margen

Un impresionante festival de música bailable se instala en Roma multiespacio con “Damas gratis” y Pablo Lescano como número central. A ellos se suma “El Dipy”, “Supermerk2”, “La banda de Keruza” y “Repiola”.





Los que no se vuelven tan locos

Veinte músicos de San Luis le rinden homenaje al gran Charly García en el “Charly day” de Comuna. La backing band será RadioCharly y los cantantes irán pasando por el escenario para recordar al dios del rock argentino.

Dos al rock

“Noscuit” y “Gelhy” se reúnen en el escenario de Casa Mollo para una nueva noche de rock en la casona de la calle Rivadavia. La entrada es gratis.

Cincuenta años de guitarra

“Cachito” Alfonso celebra su medio siglo con la música con el espectáculo “El recorrido de un guitarrero” que se realizará en El boliche Don Miranda. “El regreso de Los Paine”, Rubén Gallardo, “Piky” Silvera e Isabel Robledo serán parte de la celebración.







La ciudad musical

Dispuesto a mantener encendida la llama del rock personal y provincial Víctor García Garro vuelve al escenario de “La ferroviaria”, en la zona de Puente Blanco, para tocar con Ciudadanos ilustres, su banda de acompañantes forajidos.

Para los chicos

Inspirados en los personajes de “Toy story”, “Juguetes, una aventura” es una obra infantil que llegará al Cine Teatro a partir de las 18:30, con la fábula de los juguetes que cobran vida.

Homenaje jazzero

El guitarrista Diego Sola y su trío a puro jazz hará la presentación oficial de “Unguetum impromptu”, el nuevo disco que contiene homenajes a glorias del género. Será en el bar del Cine Teatro a partir de las 18:30.

El cantor del viento

Matías Chain, parte de la nueva camada de folcloristas villamercedinos, presenta oficialmente su nuevo disco, “Chorrillero cantor”, con historias surgidas de su talento. A las 22:30 en “Mandala”.













SÁBADO 24

Cumbieros puntanos

“Los amantes de la cumbia” hacen pie en Casa Mollo para celebrar la música el fin de semana. El grupo es una reunión de talentos de la provincia que decidieron hacer música colombiana. El show comienza a las 22.30.

No hay tiempo de más

Leyenda del rock y del blues argentino, por primera vez en la provincia con su guitarra viajera y todo el bagaje de su vida musical (Manal, “Los Gatos”, Pappo’s blues) Claudio Gabis y Black Amaya harán que el tiempo regrese a los 70. En All right a partir de las 22.





Todo un palo

Así como el viernes con un homenaje a Charly García, el sábado es el turno de Los redonditos de ricota. El recuerdo de “Oktubre”, el segundo disco de la banda, tendrá la misma mecánica del homenaje anterior, con una banda estable y distintos cantantes que dejarán su versión de los himnos de ricota.

Salud

Merlot, una banda puntana que le hace honor al vino, encontró su lugar ideal para mostrar sus canciones: la vinería “La ferroviaria”, que abrió las puertas a partir de las 22 para que oídos y paladares se embriaguen.

Dos son multitud

Dos bandas y una sola frecuencia es el lema que reúne a “Multitud” y “La cuarta pared” en Casa Beta. Las dos agrupaciones tendrán un ida y vuelta con el público en un encuentro que comenzará a las 22 30 y que promete tener todos los condimentos rockeros.

Folclore total

La gran peña del ballet Despertares se realizará en el Salón Black Multiespacio, de Riobamba 2150, a partir de las 21. Baile y música para que la noche sea completa.