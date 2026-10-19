Las bellas confesiones de Matías Chain

Pueden dormir tranquilos los tonaderos tradicionales de Villa Mercedes. Matías Chain, el reconocido músico de 33 años años, les cuida las espaldas con sus canciones y con sus confesiones en “Chorrillero cantor”, su segundo disco, compuesto de 12 tracks y que empieza con una presentación muy sentida a cargo de Javier Bautista, bailarín, historiador y estudioso del folclore cuyano.

El álbum está disponible a partir del lunes 19 de octubre en las plataformas musicales y será presentado en vivo el viernes 23 en Mandala Espacio Cultural, de Tucumán 1168, en Villa Mercedes.

Una de las dificultades que tendrá Matías para las presentaciones en vivo será la reunión del seleccionado de artistas que lo acompañó en las grabaciones. Además de Bautista participaron Rodrígo Bravo, Manu Yllanes –que produjo algunos tracks-, Jonatan Pizarro, Marianela Chiarella, Federico Olguín y Hernán Medaglia, todos miembros de una generación de músicos dispuestos a tomar la posta del folclore puntano. Además de Luis Chaín, su hermano, a cargo de la percusión de algunos temas.

“Todos aparecieron en diferentes canciones y quiero destacar que con ninguno se pactó nada, ningún arreglo, nada. Cada uno escuchó la canción que le mandé y aportó desde su arte, desde lo que tenían para decir, desde lo que la canción le hacía sentir”, sostuvo Matías en una charla con El Diario de la República.

Uno de los momentos más altos del disco es la participación de Chiarella, quien recita en “Capullo de vida”, un tema que marca un nuevo aspecto en la carrera de Chain: el compromiso social, en este caso sobre el uso de cannabis medicinal. El autor dijo que la intención era poner en la mesa un tema por el que hay gente que lucha desde hace tiempo.

“Chorrillero cantor” llega tres años después que “Resonar”, el álbum debut de Matías. El artista ve en la madurez el diferencial central entre un trabajo y otro. “Para sacar Resonar –dice-, demoré diez años, muchas idas y vueltas, para no quemar etapas”. Para el nuevo trabajo, Chain dice haber llegado más completo, “artística y técnicamente también”.

“De la época de Resonar me quedaron varias canciones, pero fueron apareciendo otras que le dieron forma al disco”, sostuvo el compositor, que aseguró que el álbum refleja su entorno, su paisaje y “las vivencias que nos atraviesan a los intérpretes de esta tierra”. También hay temas dedicados a su madre, a su actual compañera y a la guitarra.

​El nuevo trabajo fue grabado en La Casa de la Música en Villa Mercedes y además de las tonadas tiene cuecas y zambas y hasta un chamamé, con la guitarra, por supuesto, como eje. “Estar en esos estudios fue increíble. Cada vez que voy la paso muy bien, me siento como en mi casa”, sostuvo Matías.

Nacido en el barrio Güemes de Villa Mercedes, Matías pasó su adolescencia en el barrio Jardín del Sur, el otro extremo de la ciudad. Tras un paso por varias escuelas, terminó en la Benito Juárez, donde pese a tener una orientación económica dio sus primeros pasos en el arte.

Aunque la formación guitarrera de Chaín se realizó en los talleres barriales, donde estudió con Jacinto Poblet, Aldo Ávila, Raúl Díaz y Jorge Poblet. “Después aprendí mucho mirando a Carlos García, que es un gran guitarrista de Mercedes”, sostuvo Matías, quien con su segundo disco le cubre las espaldas a sus maestros directos y a toda una historia de la música mercedina que las nuevas generaciones pretenden resguardar.