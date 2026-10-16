La pianista de la incorrección

Jazz, música académica, algo de tango, un poco de folclore, algunos temas cantados, la mayoría instrumentales, componen el amplio universo musical de Marina Ruiz Matta, la pianista que el sábado se presentará por primera vez en San Luis con un concierto en la que estará acompañada de su piano, su amigo de siempre.

El show que se realizará en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco a partir de las 21 representará uno de los tantos formatos que Marina puede llevar adelante en su vida musical. De hecho, el lunes tras su paso cuyano –tocó el viernes en San Juan- tiene que volver a Buenos Aires para cumplir algunos compromisos con la Orquesta Nacional de Música Argentina, de la que es integrante y arregladora.

“En San Luis voy a hacer un conjunto de músicas, algunas composiciones mías, que es música mayormente instrumental. Vamos a recorrer mis discos que tienen una raíz jazzera pero con una impronta más latinoamericana. Hay bastante improvisación pero no es un estándar de jazz”, definió Marina ante El Diario de la República.

La mixtura entre géneros es una de las características de Ruiz Matta, a lo que le suma el clásico, un estilo con el que escribe para orquesta, para coro y para música de cámara.

El disco más reciente de Marina se llama “Perseverar en el absurdo”, un nombre elocuente que describe el tesón de la artista y que se traduce en su misión de “seguir haciendo discos enteros en el mundo de los de los singles” y hacer música instrumental, inspirada en literatura. “Digamos que hago todo lo que no hay que hacer”, bromeó.

Tan tranquilamente se toma esa condición, que la intérprete dijo que es “muy feliz” con la música que hace y con la vida que tiene. “Escribo una música que a mí me gusta escuchar y la comparto con la gente con la que quiero compartirla. Eso me acercó a un montón de compositores a quienes admiro y a quienes les agradezco”.