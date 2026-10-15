Salud de Giovanni: tras una endoscopia, analizan una nueva intervención

La familia del pequeño Giovanni compartió una nueva actualización sobre su estado de salud luego de una endoscopia que se efectuó para evaluar sus vías aéreas. Según explicó su mamá, Cintia Roldán, a través de sus redes sociales, el estudio médico concluyó con resultados favorables, aunque dejó definiciones clave sobre los pasos a seguir en la recuperación del bebé puntano.

En el informe presentado a la familia, los especialistas detallaron que Giovanni presenta una parálisis en una de sus cuerdas vocales, una secuela que por el momento no interfiría con su capacidad para alimentarse.

Sin embargo, los médicos constataron que esta condición no es la causa por la cual el niño aún depende de la mascarilla de Ventilación No Invasiva (VNI) para respirar.

Ante este panorama, el foco médico se desplazó hacia su función cardíaca. Los profesionales evalúan que la dificultad para dejar la asistencia respiratoria estaría vinculada a su afección en el corazón, por lo que el equipo de cardiología analiza la posibilidad de realizar una nueva intervención quirúrgica.

Giovanni nació con una compleja cardiopatía congénita y fue intervenido a corazón abierto con tan solo ocho días de vida.

Desde entonces, atraviesa un arduo tratamiento en Buenos Aires acompañado por sus padres, Cintia y Flavio, quienes se trasladaron desde San Luis. En la capital puntana espera su otro hijo de 14 años, quien con una madurez admirable aguarda con esperanza la recuperación del pequeño guerrero.

Mientras esperan las definiciones de los cardiólogos, la familia renovó el pedido de oraciones y el apoyo de la comunidad para poder sostener la estadía y los costos del tratamiento en la capital.

Quienes deseen colaborar económicamente o brindar ayuda a la familia pueden hacerlo a través del alias de Mercado Pago fuerzaGiovanni o comunicándose al teléfono 2665 019715.