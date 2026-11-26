Giovanni, el bebé puntano que permanece internado en Buenos Aires desde hace cuatro meses, atraviesa horas críticas en su evolución médica. Luego de atravesar una compleja cirugía de Glenn y posteriores evaluaciones clínicas —que incluyeron una tomografía, sesiones de diálisis y la colocación de drenajes—, el equipo de especialistas detectó una complicación en una de las ramas pulmonares.

Según informó su mamá, Cintia Roldán, los profesionales identificaron una zona que dificultaba el correcto funcionamiento pulmonar —un estrechamiento entre las válvulas— y lograron abordarla en el quirófano. No obstante, como medida de precaución y para favorecer su estabilización hemodinámica, los médicos resolvieron mantenerlo con el tórax abierto bajo vigilancia permanente, una condición que demanda cuidados intensivos.

“Nuestro pequeño continúa en estado crítico y muy grave. Las próximas horas siguen siendo fundamentales. Seguimos confiando en Dios, en las manos de los profesionales que lo atienden y en la fuerza de nuestro pequeño guerrero”, expresó Roldán a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde volvió a convocar a la comunidad de San Luis a sostener las cadenas de oración por la pronta recuperación del niño.

En medio de la angustia y la incertidumbre que atraviesa la familia tras cuatro meses de internación lejos de la provincia, la madre del pequeño también dedicó un mensaje de profundo agradecimiento al equipo médico y al personal del hospital porteño que asiste a Giovanni. “Si hay algo que tengo cada vez más claro es que estamos en el lugar indicado. No existen palabras suficientes para describir mi admiración por esta institución, por cada profesional, por su capacidad, su experiencia, su compromiso y esa calidad humana que hace la diferencia”, destacó.

Mientras el cuadro evoluciona minuto a minuto bajo estricto control interdisciplinario, los familiares agradecieron las muestras de afecto, los mensajes de aliento y el acompañamiento constante que reciben desde distintos puntos de San Luis.