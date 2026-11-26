Balde amaneció este jueves 26 de noviembre con las marcas del agua en las calles, en las casas y en la cara de los vecinos. Ayer, alrededor de las 18, los propios vecinos alertaron el desborde de una represa ubicada en un campo privado y el agua avanzó sobre la zona urbana e ingresó a las viviendas.

El relevamiento oficial habla de 17 viviendas afectadas y aclara que no hay personas en riesgo de vida. Como consecuencia, la Escuela N.º 141 “Los Andes” no tiene clases ni en el turno mañana ni en el turno tarde.

La situación es tan dramática que el gobernador Claudio Poggi llegó a la localidad el jueves a la mañana para analizar la situación y recorrer zona.

En la ruta, la situación mejoró durante la madrugada. En el kilómetro 816 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del puente que une Balde con La Salina, la autopista estuvo cerrada desde la 1.30 hasta las 5, cuando el agua bajó lo suficiente para restablecer el paso. La Policía Caminera mantiene un balizamiento preventivo en el kilómetro 817, sobre el carril sur, en sentido Mendoza-San Luis, y pide circular con precaución. Pero adentro del pueblo, la mañana es otra.

En las imágenes que circularon desde el miércoles se ven calles con agua marrón hasta la cintura de los vecinos que tuvieron que ayudarse entre entre sí, una camioneta azul avanzando despacio con gente agarrada, adultos mayores trasladados en un carrito por el agua y familias sacando heladeras y muebles para llevarlos a un lugar más alto. Y está el testimonio de una vecina, grabado de noche, con las luces del pueblo al fondo.

Ella habla mirando a la cámara, se toca el pecho, se tapa la boca, mira para el costado. Dice que perdió todo, que quedaron en la calle, que no recibieron ayuda del Gobierno provincial.

Su expresión es de tristeza y de cansancio. Como la de otros vecinos que anoche contaban, parados en el agua, que el agua les entró a la tarde, que tuvieron que evacuar y que se quedaron sin nada, mientras esperaban que el nivel bajara durante la noche.

El jueves el operativo sigue en el lugar, con técnicos analizando la situación de la represa y cuadrillas trabajando en el resguardo de las familias. Balde amaneció con la ruta abierta, la escuela cerrada y las casas todavía mojadas. Y con los vecinos esperando, en silencio, que la ayuda llegue a cada puerta.