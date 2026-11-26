Las lluvias que dejaron varios inconvenientes en toda la provincia cederán su caída y se espera en San Luis un fin de semana agradable, con temperaturas en ascenso y, lo más importante, cielo despejados.

La seguidilla comenzará el jueves 26 de noviembre, una jornada que se espera ventosa, un leve ascenso de las temperaturas y el cielo despejado, aunque por momentos habrá una cobertura parcial “que podría dejar precipitaciones aisladas, aunque la probabilidad es baja”, anunció la Red de Estaciones Meteorológicas, que estableció la mínima de la jornada en 13 grados y la máxima en 28.

Para el viernes, el calor estará instalado en la provincia, con una máxima de 32 grados y una mínima de 15. El cielo estará parcialmente nublado en la región norte y en el resto de la provincia, mayormente despejado. El viento será variable del sector norte con ráfagas fuertes.

El último sabado del anteúltimo mes del año las temperaratura seguirán en aumento y registrarán una máxima de 34 grados, con el cielo sin nubes y el viento del norte, aunque leve.





Finalmente, para el domingo el buen tiempo seguirá, los cielos estarán despejados y la máxima continuará en los 34 grados.