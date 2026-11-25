Con el dolor a flor de piel y un pedido unánime de esclarecimiento, la comunidad de San Francisco del Monte de Oro se volcó este miércoles a las calles para exigir justicia por Dylan, el joven asesinado días atrás tras recibir dos heridas de arma blanca.

La movilización se desarrolló de manera pacífica y en un clima de respeto. La columna integrada por familiares, amigos y vecinos partió desde la Terminal de Ómnibus de la localidad y avanzó en silencio hasta detenerse frente a la sede de la Comisaría Distrito 14ª. Bajo una misma consigna, los presentes acompañaron a su mamá Tere, a su novia Valentina y al resto de su entorno íntimo, reclamando respuestas y seguridad para los jóvenes del pueblo.

La comunidad pide por Dylan. Foto: gentileza.

La demostración de apoyo popular llegó apenas un día después de que el entorno de la víctima acudiera al Poder Judicial de San Luis para exigir celeridad en la investigación. Este martes, la abuela del joven, Claudia Escudero, y su pareja, Valentina Jofre, se presentaron en tribunales para pedir que la causa avance con firmeza y se determine con exactitud qué desencadenó el ataque mortal.

El pedido de la familia y el avance de la causa

De acuerdo con el testimonio brindado por Jofre, la última comunicación con Dylan se produjo alrededor de las 19:20 de la tarde del hecho, cuando el joven había salido acompañado por un primo para retirar una motocicleta. En esas circunstancias se originó una discusión con el hombre señalado en el expediente judicial.

La joven aclaró que el sospechoso no formaba parte del círculo de amistades de Dylan y remarcó que la familia aún desconoce qué motivó la agresión. En ese marco, los allegados expresaron su inquietud frente a distintas versiones que circularon en la localidad sobre supuestos conflictos vinculados a una moto o a una campera, por lo que insistieron en aguardar el resultado de las pericias y declaraciones judiciales para reconstruir la verdad de lo ocurrido.

Mientras Escudero recordó a su nieto como un chico tranquilo, respetuoso y muy querido por quienes lo conocían, sus seres queridos ratificaron que sostendrán la movilización social para que el crimen no quede impune.